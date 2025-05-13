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罹癌拒絕動手術！他堅持一療法「腫瘤擴散全身」　1年後變末期

▲▼扁條線手術後出現外國口音綜合症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲侯鎮邦分享一起案例，一名癌症患者堅持自然療法，過了一年腫瘤擴散至全身。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

泌尿科醫師侯鎮邦近日在臉書發文，呼籲罹患早期尿路上皮癌的病患不要放棄治療。他同時分享過去一起案例，有位罹患早期輸尿管癌的患者，堅信自然療法，結果1年後腫瘤擴散至全身、侵犯到主動脈的淋巴結，撐不到半年就過世，呼籲大家不要放棄治療。

侯醫師回憶，這位年長病患在確診腎臟癌（尿路上皮癌）後極度焦慮，對於手術需切除腎臟、輸尿管、膀胱等部位感到不安。

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儘管醫師在門診多次說明，第一期癌症經由機器手臂手術的成功率近乎百分之百，術後恢復期短，無需化療、電療或免疫治療，病患仍因恐懼在最後關頭選擇退縮。

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲侯鎮邦分享一起案例，一名癌症患者堅持自然療法，過了一年腫瘤擴散至全身。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

侯醫師強調，早期尿路上皮癌若能及時接受手術，五年存活率接近80％，且大多數病人死因與癌症無關；反之若拖延至三、四期，則需依賴全身性治療，存活率恐下滑至40％甚至20％以下。

他分享過去一位病患的案例，一名氣功老師罹患早期輸尿管癌卻堅信自然療法，結果一年以後出現血尿與腎衰竭等症狀，腫瘤擴散至全身、侵犯到主動脈的淋巴結，病情轉為末期僅能接受化療，不到半年便過世。

侯醫師直言，自己從不給病人過度希望，所提供的是根據醫學實證的真實數據。「真實是殘酷的，但我們必須面對。」他呼籲所有癌症患者，尤其是仍有高治癒機會者，「不要放棄！」

 
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