網問世壯運賽程遭發言人嗆「不用在那邊聽說」　執委會：是多元溝通

▲民進黨台北市議員林延鳳批評，有民眾在網路發問，卻被世壯運發言人郭音蘭嗆聲。（圖／林延鳳議員辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

2025年世壯運將於17日開幕，但民進黨台北市議員林延鳳昨（12日）表示，有民眾在網路上反映「聽說賽程還沒公布完」，結果卻被世壯運發言人郭音蘭嗆聲，痛批蔣市府內部無檢討自省能力，卻充滿自負自大的做事風格。對此，世壯運執委會13日回應，發言人所提供的訊息，僅是多元溝通的一環，目的在於加強訊息傳遞廣度與即時性。

林延鳳昨（12日）於台北市議會教育部門質詢表示，世壯運送給選手的大禮包出問題，有選手投訴，大禮包中的智慧穿戴手錶完全不能使用，問了廠商，原來要手機更新，甚至還要連結到廠商專屬的app才能使用，且廠商品牌更疑似還是淘寶貼牌，質疑大禮包變成「大雷包」。

▲林延鳳接獲投訴，世壯運送給選手「大禮包」中的智慧穿戴手錶完全不能使用，且還疑似是淘寶貼牌貨。（圖／林延鳳議員辦公室提供）

林延鳳提及，當有人投訴或陳情在網路上，世壯運發言人郭音蘭還會隨時「海巡」當線上客服，但當民眾反映「聽說賽程還沒公布完」，郭竟回應「賽程都公告了，不用在那邊聽說」，用嗆聲式回覆民眾疑問，難道是發言人的職責？由此可見世壯運辦公室的分工雜亂毫無章法，也難怪整個賽事規劃細節備受批評。

林延鳳強調，世壯運落漆百出，從得標廠商到比賽賽程都有問題，如今發言人還開嗆民眾提油救火，只顯示出蔣市府內部無檢討自省能力，卻充滿自負自大的做事風格，令市民失望。

針對選手反映智慧穿戴手錶瑕疵，世壯運執委會13日回應，第一時間即與廠商聯繫，廠商承諾更換新品，並已派員進駐主認證中心協助處理，選手可於主認證中心辦理更換作業；若為外縣市選手無法親自前來，廠商也將提供更換新品服務並負擔運費，外籍選手如需更換，同樣可於離台前至主認證中心辦理。

世壯運執委會也提醒選手，手錶功能操作與使用方式請務必詳閱產品內附說明書，避免因操作不當造成誤判或誤用；如有使用疑問，也可向派駐於主認證中心現場廠商人員諮詢協助。

另針對世壯運發言人郭音蘭在threads上嗆人言論，世壯運執委會回應，為了讓更多民眾掌握世壯運相關資訊，除了官網公告與社群平台定期更新以及客服回應外，發言人所提供的訊息，僅是多元溝通的一環，目的在於加強訊息傳遞廣度與即時性。