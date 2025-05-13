「小龍女」不倫再+1！小珍奶偷吃人夫判決遭挖出

▲小珍奶被爆曾偷吃人夫，判決書也在網上曝光。（翻攝IG@bubbletea_wang）

圖文／鏡週刊

中華職棒味全龍啦啦隊「小龍女」成員小珍奶（王芯羽）曾任職於科技業擔任管理師，擁有火辣身材的她毅然放棄高薪工作，轉戰啦啦隊，去年正式成為「小龍女」的一員。然而，近期團隊成員霖霖（李芷霖）與昆娜（Queena）相繼捲入桃色風波，小珍奶也被網友翻出2023年的法院判決書，揭露她曾與已婚男同事發生婚外情，還慘被對方妻子告上法院，判決書隨之曝光。

小珍奶（本名鄭姓）遭網友起底，2023年曾因與已婚周姓男同事的不倫戀被判刑。判決書指出，2020年她擔任科技業管理師期間，與周男發展長達2年的婚外情。周妻於2020年10月收到匿名臉書訊息，內容為丈夫與鄭女的親密出遊照，並附有「宜蘭基隆二日遊幸福」、「三週年」、「還是愛妳」等甜蜜字句。周妻向結婚4年的丈夫求證後崩潰得知出軌的事實，周男承認鄭女平時暱稱他為「寶寶」、「老公」，心痛欲絕的周妻憤而對鄭女提出訴訟，並索討精神撫慰金200萬元。

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鄭女到案後否認與周男有婚外情，強調是對方主動追求但遭她拒絕，且在得知對方已婚後便保持距離，僅維持公事上的聯繫。對於對話中出現的「寶寶」稱謂，鄭女解釋只是網路流行語，而「老公要陪我騎腳踏車嗎」的提問則是誤傳，她表示自己當時已有男友。

▲儘管小珍奶否認不倫，但對話錄音卻露餡。（翻攝IG@bubbletea_wang）

然而，關鍵的對話錄音卻揭示了不同的情景。當周男解釋自己未向外人透露姦情，但太太卻收到兩人的照片時，顯然激怒了鄭女，暴怒質問周男：「你不會打死不承認喔」、「隨便掰一個人就好，把我這個人名講出來做什麼」；周男則反駁：「為什麼要這樣子搞我？妳自己說妳拿得起放得下！」士林地院認定鄭女以諸多荒謬理由辯解，惡意推卸責任，持續傷害元配造成二次傷害，因此判賠20萬元，鄭女最終撤回上訴。

味全龍啦啦隊「小龍女」近期頻涉桃色腥聞，網上將「霖霖、小珍奶、Queena」並稱為「小龍女三本柱」，甚至戲謔譏諷表示：「小三本柱」「科技小三第一棒；劈腿媽媽第二棒；偷吃人夫第三棒」「快變法院三本柱了」「小三本柱傲視聯盟」；部分網友甚至質疑球團的管理，「前陣子的昆娜、現在的芷霖，一字排開都是小龍女，昆娜和芷霖直接是不倫行為，是有法律問題的，到底是球團衰小簽到這些人，還是球隊管理有問題？」



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