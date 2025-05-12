明天西半部溫差達10度　周五午後雷雨範圍再擴大

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預測，未來一周天氣穩定，溫暖如夏，以午後雷陣雨為主。明天清晨偏涼，白天回溫，西半部溫差可達10度，周五至下周一午後降雨範圍擴增，北部、東部及其他山區都有雷陣雨。下一波鋒面預計下周二抵達台灣北部海面，屆時北部地區降雨再增多。

氣象署預報員林定宜指出，明天環境為東風，僅迎風面東半部及基隆北海岸有零星短暫雨，午後山區也有局部短暫陣雨，北部及東北部清晨較涼，僅18至22度，白天西半部高溫回到31至33度，日夜溫差達10度，東半部高溫則為28至29度。恆春半島、蘭嶼及澎湖要留意強陣風。

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他表示，周三、周四環境偏東南風，天氣穩定，各地多雲到晴，白天暖熱，東南部及恆春半島有零星雨，午後山區為局部短暫陣雨，其中，周三東北部也有零星短暫陣雨。周五至下周一偏南風及西南風，多雲到晴暖熱，僅恆春半島有零星短暫雨，午後雨區擴增，北部、東北部、東部及其他山區都有短暫雷陣雨。

另外，他也說，周三至周五夜晚清晨馬祖及金門有霧或低雲，提醒民眾留意。

他表示，下一波鋒面預計下周二、周三在台灣北部海面，水氣增多，北部及東北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後東部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，林定宜表示，未來一周逐日回溫，下周一東南部沉降作用有焚風機率，要留意36度以上高溫。另外，周五至下周一南部可達34度，近山區或河谷恐更高溫，民眾外出要注意防曬。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）