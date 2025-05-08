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社會 社會焦點 保障人權

加「創意私房」偷拍60女私密片　變態警救護女病患竟狂攝下體

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

北市警局郭昇翰涉嫌在任職派出所期間，大規模裝針孔偷拍女警、洽公女子、借廁所民眾，甚至病患與未成年少女，手法層出不窮、對象無所不包，粗估被害人近60人，更令人髮指的是，郭男不僅偷拍，還疑加入「創意私房」會員，涉下載未成年少女私密影像，被依多罪起訴。今（8）日北院再開庭，他面對媒體追問仍選擇低頭快閃。

▲▼ 郭昇翰 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲加入創意私房、偷拍女警與病患身穿格子襯衫的狼警郭昇翰今現身北院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

身形魁梧的郭昇翰，頭戴鴨舌帽、身穿格子襯衫，繼上月10日出庭後，今（8日）下午再度現身北院。他上次身穿藍色格子襯衫、搭配藍色格子外套與黑色鴨舌帽，今則改穿灰底紅藍橫條襯衫、配戴灰色鴨舌帽現身。

由於涉及被害人隱私，案件不公開審理，庭訊不到30分鐘便結束。郭步出法庭後，與律師在門口簡短交談幾句，接著前往洗手間，此時他似乎察覺媒體蹲點，刻意繞過法院主階梯，繞道地檢署方向下樓，動作俐落、路線熟門熟路，試圖擺脫記者鏡頭，卻不知一樓早已擠滿大批媒體攝影。

面對現場記者連番提問，包括「不覺得自己很變態嗎？」「有懺悔嗎？」等尖銳問題，郭全程不發一語，神情冷峻、低頭快步離去，未做任何回應。

郭昇翰自2016年起在北市警局某分局任職，2022年5月購買微型錄影裝置，悄悄安裝於派出所1樓無障礙廁所，鏡頭對準馬桶正面，偷拍如廁畫面後擷取靜態截圖存檔，再刪除影片掩滅證據。

▲▼ 郭昇翰 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲狼警偷拍女警如廁，還對女病患偷拍下體。（圖／記者黃宥寧攝）

他還潛入女警廁所相鄰隔間，從隔板下偷拍同仁如廁，同樣擷取畫面存檔。更誇張的是，他不僅在警局偷拍，還跑到外部商家廁所裝針孔偷拍，畫面集中在使用者下體部位。與女同事或報案民眾互動時，郭男也會假公濟私，趁對方不備從衣領、鈕釦縫隙偷拍胸部隱私。

今年2月轉調至同分局另一派出所後，8月間他在處理一名女病患救護勤務時，竟見對方下體裸露，還拿手機偷拍，行徑令人髮指。檢方搜索他住處，從行動硬碟中查出60名受害女子，僅有8人提告。

其中一名被偷拍女子為郭的老同學，檢方在資料夾中發現其如廁畫面與生活照並列，郭竟辯稱是參加同學會時偷拍，遭對方提告後，北檢追加起訴。

此外，郭還涉嫌加入情色網站「創意私房」，疑似下載未成年少女裸露影像，該部分經台中地檢署搜索約談後，已移由北檢另案偵辦。

北檢認定郭男違反《刑法》公務員妨害秘密、《個資法》及《兒少性剝削防制條例》等罪，痛批其「身穿制服卻喪盡人倫」，請求法院從重量刑。

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