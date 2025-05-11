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北市「四維紅麵線」遭惡鄰擺冰箱潑紅漆　二樓住戶涉恐嚇送辦

記者張君豪／台北報導

11日有網友在threads上發文表示，位於北市四維路經營30多年的老店紅麵線遭2樓住戶把冰箱擺在店門口，經營者阿嬤請警察協處，警方依規定貼上廢棄物清運公告，未料冰箱隔天遭潑上紅漆寫著「林北甲組」，對方還設立一個白色看板、仿效喪禮風格寫上「極紅生忌」二樓住戶更直接署名「藝術家:吳彥廷」，但吳男自以為有藝術風格的潑紅漆舉動，讓業者和鄰居生活在恐懼之中，甚至無奈停業影響生計。對此大安警方表示，7日約談被害業者到案釐清始末，8日約談二樓吳姓住戶到案，並依涉嫌恐嚇罪嫌將吳男函送北檢偵辦。

▲北市大安區四維路紅麵線老店遭鄰居擺放潑紅漆冰箱和惡意卡片，警方傳喚當事人依涉犯恐嚇罪嫌送辦。（圖／翻攝threads）

▲北市大安區四維路紅麵線老店遭鄰居擺放潑紅漆冰箱和惡意卡片，警方傳喚當事人依涉犯恐嚇罪嫌送辦。（圖／翻攝threads）

大安警方表示，6日晚間21時許，該麵攤業者報案，指稱有人棄置冰箱擋住營業，冰箱上寫著「林北甲組」挑釁字眼，警方到場蒐證，並張貼廢棄物限期清運告示。

▲北市大安區四維路紅麵線老店遭鄰居擺放潑紅漆冰箱和惡意卡片，警方傳喚當事人依涉犯恐嚇罪嫌送辦。（圖／翻攝threads）

臥龍所警方調查，早在4月22日，二樓住戶回家時曾與一樓賣麵線鄰居聊天，但過程中吳男自認遭對方斜眼相瞪，他回頭理論並推擠對方，當時驚動警方到場處理，員警將雙方分開後，雙方均不提告，未料吳男事後就把噴有紅漆的冰箱及「極紅生忌」卡片立在一樓，讓開麵攤的業者不勝其擾。

路過鄰居也認為「忌」字卡片相當晦氣，擺明要影響店家做生意，每天進出看到該卡片也相當觸霉頭，業者曾一度無奈歇業，後來報警求助，警方7日晚間查訪約談被害業者釐清事情始末，8日約談擺冰箱立卡片、涉嫌妨害店家營業、恐嚇的吳男到案。

▲北市大安區四維路紅麵線老店遭鄰居擺放潑紅漆冰箱和惡意卡片，警方傳喚當事人依涉犯恐嚇罪嫌送辦。（圖／翻攝threads）

吳男到案辯稱冰箱和卡片「是我自己的東西，我想怎麼做就怎麼做」，否認涉嫌恐嚇及影響商家營業，但警方認定吳男行為客觀造成鄰居及商家恐懼屬實，訊後依涉恐嚇罪嫌將他函送法辦。

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