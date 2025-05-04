桃園市圖總館即起推出　「漾帽人生-歐洲手工帽飾」特展

▲「漾帽人生-歐洲手工帽飾」開展秀。（圖／桃知道提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不只是保暖遮陽！戴上獨特、品味的手工帽，讓您展現美麗又自信。桃園市立圖書館總館邀請手工帽職人簡建興老師於5月3日28日，在總圖二樓藝廊隆重推出《漾帽人生．優雅自在與美麗的邂逅》歐洲手工帽飾特展。

策展人簡建興老師表示，本次展覽以「唯有手作，才能創造非凡」為核心理念。展場規劃包括「帽飾藝術展示區」、「製作過程展示區」、「簡老師創作帽飾專區」與互動體驗空間，完整呈現手工製帽的製程、工具與創作精神，展出其本人及學員創作的經典與創新帽款。

開展當日更與GELEVEN PLAZA「桃知道」合作舉辦素人媽媽母親節走秀，由簡建興老師親自為每位走秀女士，量身打造獨一無二的時尚造型。走秀參與者橫跨各世代與背景，包括董事長夫人、退休幼兒園園長、家庭主婦、知名麵館老闆娘、越南新住民母女等，展現帽飾包容多元之美。

簡建興老師表示：「每一頂帽子都承載著工藝職人的情感與設計靈魂，我們希望透過這樣的展覽與課程，讓更多人認識手工帽飾的價值與美學。」桃園市立圖書館施照輝館長表示：「圖書館不僅是知識的殿堂，也是生活美學的場域。《漾帽人生》展覽透過帽飾的視覺與工藝，引領讀者看見文化的多元面貌與手作的溫度，也展現圖書館推動閱讀與生活融合的用心。」

展覽同時設置「帽飾設計與時尚工藝書籍專區」，並有「衣啟飛翔創客基地」授權播映製帽教學影片，結合理論與實務，深化民眾對工藝與美學的理解。現場還展出簡老師珍藏自英國、法國、義大利等地的貴族帽、禮帽與台灣藺草帽等稀有工藝作品，帶領觀眾穿越時空感受歐洲帽飾文化魅力。