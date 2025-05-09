邱垂正拜會連江縣府　說明政府兩岸政策

▲邱垂正拜會連江縣府，與連江縣長王忠銘會談。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正8日赴馬祖拜會連江縣縣長王忠銘，說明政府兩岸政策，聽取縣府推動兩岸事務建言，並就「小三通」客運、觀光旅遊、福馬交流、赴陸交流相關規定、關懷陸配等議題交換意見。

邱垂正表示，政府向來關心離島建設及地方發展，希望透過「小三通」政策及相關配套作為，推動兩岸健康有序交流，共同促進馬祖整體建設與發展。

邱垂指出示，兩岸事務屬中央職權，縣府如有任何兩岸交流問題可向中央反映，政府會盡最大努力協助，「針對縣府有關『小三通』加開船班、規劃旅遊優惠方案等建言，本會也將會同航港局等主管機關積極協處。」

邱垂正並指出，本會設有業務聯繫多元窗口，可即時提供諮詢協助，期藉由中央地方協力合作，共同促進在地產業及經濟發展。

邱垂正強調，政府支持合於規範、秉持對等尊嚴、不預設政治前提的兩岸交流，並提醒縣府涉及公權力事項，應依照兩岸條例等相關規定完備程序，及留意中共可能政治操作。

另外，由於是母親節前夕，邱垂正也與當地各行各業的大陸配偶們聚會，對所有媽媽們獻上「母親節快樂」的祝福，聆聽陸配朋友們的生活點滴。邱垂正說，走向全國各地、關心陸配在台的生活情形，是政府的重要任務。

▼邱垂正與陸配朋友聚會。（圖／陸委會）

