職業軍人想賺1.3萬元外快幫領包裹　下場要關5年10個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）去年12月間透過通訊軟體接下一名網友的委託，前往桃園市一座公園幫忙領取包裹，若順利完成，就能拿到1.3萬元報酬，沒想到包裹內裝的竟是大量毒品，他也因此被警方逮捕。桃園地院法官日前審理之後，考量到阿哲犯案時仍為職業軍人，最終依共同犯運輸第二級毒品而混合2種以上之毒品罪，判處他有期徒刑5年10個月。

▲阿哲答應幫網友領取及運送包裹，結果卻害慘自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲明知大麻、甲基安非他命及硝西泮均為毒品危害防制條例列管的毒品，依法不得運輸，卻還是在去年12月間透過通訊軟體Telegram，接下一名網友的「領取包裹」委託。

網友委託的內容，是要求阿哲先依照指示開車前往桃園市一座公園，取得包裹之後，再開車將東西運送至指定地點，若能順利完成，就可以拿到1.3萬元報酬。結果阿哲拿到包裹之後，還沒到達指定地點就被警方盤查逮捕。

經檢警送交相關單位檢驗，該包裹的內容物包含28包菸草狀物品、57顆菸彈、1包粉紅色造型藥錠，檢測出含有第二級毒品大麻成分、第二級毒品四氫大麻酚成分，以及第二級毒品甲基安非他命、第四級毒品硝西泮成分。

桃園地院法官認為，阿哲犯案時仍為職業軍人，智識正常，應當具備判斷能力，卻還是為了賺取金錢選擇違法行為，而且他幫忙運輸的毒品數量非少，如果不是警員即時查獲，後果不堪設想，最終認定他的行為不符合減刑要件，並依共同犯運輸第二級毒品而混合2種以上之毒品罪，判處他有期徒刑5年10個月，全案仍可上訴。