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朱立倫扯納粹希特勒遭國際撻伐　簡舒培、蔣萬安吵翻互嗆雙標

記者陳家祥／台北報導

德國在台協會日前直接點名譴責國民黨主席朱立倫，錯誤類比缺乏歷史敏感度，接著荷蘭、以色列、英國等6國更轉發貼文，引發各界關注。對此，台北市議員簡舒培、台北市長蔣萬安今（9日）在議會為此事大吵，簡指朱的態度與習近平、普丁一樣，蔣也反嗆高雄市長陳其邁態度也與習近平、普丁相同。兩人吵到麥克風關閉後，仍在議場互罵，議長戴錫欽幾度起身勸阻也無用。

▲台北市長蔣萬安市長專案報告，與簡舒培爭執。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安市長專案報告，與簡舒培爭執。（圖／記者林敬旻攝）

北市議員林亮君質詢時，先問到朱立倫稱德國在台協在干預內政一事，蔣萬安說，朱立倫昨天已回應，但若要檢視應不分藍綠檢視每個政治人物言論，「要檢視朱立倫言論，應該同樣檢視陳其邁、王義川的言論，一致標準，不恰當就是不恰當，議員要檢視朱主席的話，是不是也要檢視陳其邁跟王義川？」

林亮君還問到，台北市在歐洲有5座姐妹市，包含波蘭的華沙市等曾受納粹迫害的地方，若姐妹市問起此事要如何回應？恰不恰當？蔣萬安則反問，那如果姐妹市問議員陳其邁言論恰不恰當？妳覺得呢？他敢說不恰當，議員敢說不恰當嗎？妳又不敢講。

後續簡舒培質詢時問到，朱立倫日前的談話把台灣政府比喻成獨裁政府、比喻成希特勒，遭德國在台協會譴責，之後有6個國家的協會轉發此則聲明。簡說，你一直講到陳其邁，陳其邁有被德國在台協會或其他6個國家罵嗎？

簡舒培說，這次事件國民黨立委要求德國在台協會道歉，國民黨甚至說德國在台協會干涉台灣內政，要把他們驅逐出境。包含德國在內這7個國家有400多個選手參加世壯運，這些選手要不要驅逐出境？蔣萬安說，世壯運就是運動為主。

簡舒培追問，如果這些選手在賽場跟你抗議怎麼辦？蔣萬安說，他已經表達立場，就是一致堅定，那議員對於陳其邁、王義川發表言論，請問你的態度是什麼？你沒有態度，妳不敢講妳的態度、只敢檢視別人不敢檢視自己黨內的人。

簡舒培反擊，不要胡扯其他人，如果他們跟你舉白旗抗議怎麼辦？你要跟他們扯陳其邁嗎？蔣萬安則批，「妳永遠雙標，我的標準都是一致、一視同仁，妳不敢譴責，只敢檢視別人，永遠雙重標準」。

簡舒培說，朱立倫態度跟普丁、習近平一樣；蔣萬安則嗆，陳其邁、王義川是不是跟普丁、習近平一樣，妳不敢講、敢不敢用相同標準檢視黨內的人？兩人不斷拉高音量，直到質詢時間結束後，仍在議場內互罵近2分鐘。

▲市議員簡舒培質詢，與蔣萬安起爭執。（圖／記者林敬旻攝）

▲市議員簡舒培質詢，與蔣萬安起爭執。（圖／記者林敬旻攝）

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