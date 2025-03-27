未禮讓挨罰6千　駕駛喊冤「行人站原地沒動」被法官打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小芸（化名）去年3月間開車行經新北市汐止區中興路一處巷口，因未禮讓行人挨罰6000元，她提出行政訴訟並強調，當時視線受到阻擋，而且行人一直站在原地，沒有穿越馬路，希望法官能撤銷原處分。不過，台北高等行政法院法官審理之後，發現行車記錄器畫面與小芸的說詞不同，小芸確實未暫停禮讓行人，最終裁定駁回。

▲小芸因未禮讓行人挨罰。（示意圖／達志影像，非本案當事人及事發地點。）

判決書中記載，小芸去年3月間開車行經新北市汐止區中興路一處巷口，因有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被民眾檢舉，因而挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

小芸不滿受罰決定提出行政訴訟，她表示，當時是下雨天，加上路邊停著一輛貨車，她的視線受到影響，無法清楚辨識行人的動向，況且在她的車輛通過之後，行人依舊站在原地，沒有穿越馬路，檢舉照片中也看不出來行人有站在枕木紋上，她應當沒有違規；退一步而言，就算認為她違規，也應當考量到她是初犯，原處分裁處最高罰鍰，顯然違反比例原則。

不過，台北高等行政法院法官檢視檢舉影像、行車記錄器畫面之後發現，當時雖然下著雨，但並未嚴重影響駕駛視線，行人站在行人穿越道第一格枕木紋上並向左觀望，接著小芸的車輛通過該路口，與行人相距大約1組枕木紋，行人則是在車輛通過之後才開始邁步前進。

法官表示，小芸通過事發路口時，視線沒有受阻，可以清楚看到行人站在行人穿越道上，她卻沒有暫停禮讓，主觀上自有過失，最終沒有採信她的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。