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新北輔具服務升級！出院準備「負1天」　EasyGo APP打造高齡友善數位照護

新北輔具服務升級！出院準備「負1天」 EasyGo APP打造高齡友善數位照護（圖／新北市政府提供）

▲新北市輔具easy go下載。（圖／新北市政府提供，以下同）

生活中心／新北報導

新北市政府提前因應長照3.0政策精神，率全國之先推動「輔具出院準備目標 -1天」作業模式，整合醫療、輔具與長照資源，實踐無縫接軌的在地照顧。針對即將出院的個案，輔具中心接獲通報後，即派員於24小時內前往醫院床邊服務，透過數位系統立即確認補助資格，提供即時評估與輔具補助核定。無補助身分市民、短期輔具使用者則優先免費借用二手輔具，讓市民得以在出院前就取得所需輔具，返家照護不中斷。

新北市自106年啟動「輔具超音速計畫」，每年補助超過2.2億元，逐步精進至3.0版本，整合身障與長照補助系統，導入「擇優核定」與「線上即時審查」機制，大幅簡化申請流程與等待時間。尤其在疫情期間，新北率先運用雲端基礎推動遠距輔具評估，即便隔離或不便接觸時，也能保障民眾服務不中斷。

新北輔具服務升級！出院準備「負1天」 EasyGo APP打造高齡友善數位照護（圖／新北市政府提供）

▲新北市輔具easy go輔具超音速再升級。

新北市政府表示，112年正式上線的「新北輔具EasyGo APP」及RWD網站，是新北市數位轉型的重要里程碑。該平台提供AI圖像智能輔具引導、線上申請、回收媒合、即時查詢補助紀錄與進度推播通知等多項功能，並連結超過1,400家特約廠商，實現免簽章、免紙本的線上驗證與請款流程，為輔具申請效率大幅加分。

針對短期需求者，新北市每年媒合贈送逾1.6萬件二手輔具，有效利用資源，同時也滿足了短期需求者的輔具需求。此外，APP也整合衛教影片、「瞭輔具」輔具教學YouTube頻道、特約廠商查詢與輔具家全國平台，讓需求者掌握所有輔具資源，從選擇、申請到核銷全程透明便捷。

新北輔具服務升級！出院準備「負1天」 EasyGo APP打造高齡友善數位照護（圖／新北市政府提供）

▲新北市推動輔具政策，獲得2024健康城市計高齡友善城市獎。

另外，新北市推動輔具政策的成功也獲得肯定與共鳴，陸續榮獲【第2屆政府服務獎】、【台灣健康城市暨高齡友善城市獎】及【GO SMART Award人本社會獎】，不僅成為全國學習對象，也成功引導中央政策討論與制度優化。

「新北輔具EasyGo APP」目前已全面上線，民眾可立即下載使用，享受最即時、最貼心、最聰明的AI輔具服務體驗，真正實現「輔具到家不等待、照護接軌不斷線」，邁向高齡友善與智慧照護的新未來。
（新北市政府社會局廣告）

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