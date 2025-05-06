毒品交易砍價不成爆衝突！賣家亮開山刀沒用　雙腿遭買家刺傷

▲高雄交易毒品爆糾紛，警方在傷者車上搜出毒品並逮捕涉嫌行兇的4名嫌犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄26歲的王姓男子與20歲曹男去年2月間相約進行毒品交易，雙方在鳳山區碰面後，曹男卻以身上現金不夠，希望殺價200元，但王男不肯，雙方起了衝突，混亂中曹男持水果刀刺傷王男雙腿，準備逃逸時，被獲報趕來的警方當場逮捕送辦，法院審理後，依傷害罪判曹男1年2月徒刑。

警方調查，曹男與王男在網路上約定毒品交易，雙方從6000元開始談，最後約定以5200元成交，案發當天，曹男帶著陳姓少年等人前往赴約，曹拿了5000元給陳姓少年，陳姓少年拿錢坐上王男的車子後，示意身上只有5000元，想要再殺價200元。

王男不同意殺價，打算帶著毒品離開，陳姓少年怕交易失敗遭責怪，於是動手將王男的車子熄火，王男怕被搶也立刻掏出開山刀防身，在車外的曹男見王男亮刀，也馬上掏出隨身攜帶的水果刀朝王男腿部狠刺兩刀，王男小腿中刀流血不止。

此時，鳳山分局新甲派出所已報案後趕到現場，發現曹男的車子正要離去，立即攔查，當場逮到動手傷人的曹男等4名嫌犯，警方也在附近水溝蓋發現水果刀，另外並在傷者王男所駕駛的車內查獲26包毒品。

王男送醫後所幸沒有大礙，警方也將曹男等人送辦，法院審理時，曹男雖坦承犯行，但法官認為他迄今尚未與王男達成和解 ，因此依傷害罪判刑1年2月，全案可上訴。