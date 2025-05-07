「5毒喪屍」逆撞康橋車隊釀7輕重傷　嗎啡超標1106倍遭求刑10年

▲逆撞康橋車隊釀7生輕重傷，駕駛移送低頭不語。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉4月22日發生一起震驚社會的毒駕事故。蕭姓男子在混合施用海洛英、安非他命及喪師菸彈等毒品後駕車失控，高速逆向衝撞康橋國際學校自行車隊，造成7名學生輕重傷。經檢警迅速偵辦，蕭男尿檢驗出毒品反應，其中嗎啡超標1106倍，供出毒品來源陳姓藥頭，檢方將2人分別求刑10年、12年。

▲逆撞康橋車隊釀7生輕重傷，蕭男車上全是毒品。（圖／記者唐詠絮翻攝）

回顧案情，蕭男於案發前一日（4月21日）晚間注射一級毒品海洛因，並施用二級毒品甲基安非他命；22日清晨更以2500元向陳男購買含依托咪酯的「喪屍煙彈」。混合施用後精神恍惚的蕭男，駕車行經彰水路時完全喪失意識，高速逆向撞上自行車隊，導致1名學生重傷、6人輕傷。

檢警追查發現，陳男於案發當日清晨才從綽號「阿義」的上手取得海洛因與安非他命，除供自己胞兄施用外，更將新興毒品「喪屍煙彈」販賣給蕭男。

▲毒駕逆撞康橋車隊釀7生輕重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經檢驗，蕭男尿液及血液中驗出多種毒品反應，從尿液中驗出嗎啡（332,080 ng/mL）、甲基安非他命（40,420 ng/mL）、可待因(13760 ng/mL)及安非他命(3,940ng/mL)；血液中亦驗出依托咪酯代謝物，證實其混合施用多類毒品，濃度均高出標準值，其中嗎啡超標1106倍。

檢方偵查，41歲蕭男則自2003年開始吸毒，多次入獄仍不知悔改。本次更在施用多種毒品後駕車，為掩蓋購毒證據還刪除所有通訊紀錄。

59歲陳姓藥頭自1982年即有吸毒紀錄，長達41年的毒癮史中多次涉案，2024年4月才剛服完前案刑期，隨即再犯。再涉入施用毒品及販毒案，並貪圖獲利，散播新興毒品喪屍煙彈並幫助蕭男及胞兄施用，毒害親人行為惡劣，蕭男被逮東窗事發逃到員林市出租套房藏匿，並丟棄SIM卡滅證，遭到逮捕時，坦承施用海洛因。

▲蕭男供出毒品上游陳姓藥頭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化地檢署審酌陳男及蕭男兩人均為累犯，陳男散佈危害性極高的新興毒品，毒害親人，蕭男毒駕危害公共安全，分別依販賣二級毒品、毒駕致重傷等罪求處12年、10年重刑，並將持續追查毒品上游。