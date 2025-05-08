《外交政策》：美軍調整太平洋布局　戰略靈活轉為連續登島

▲美軍航艦。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國「外交政策」網站報導，隨著美中競爭加劇與台海情勢升溫，五角大廈正在重新調整其在印太地區的戰略部署，考慮將太平洋戰區的軍力運作從「戰略靈活」轉變為類似二戰時期的「連續登島」（Island-hopping）戰略。然而，美國總統川普對此並不焦慮，據傳他認為中國在其第二任總統任期內不會對台灣動武。

報導指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已向內部發布指引，強調中國是美國當前「唯一成長中的主要威脅」，並將「嚇阻中國奪取台灣」列為首要任務。這項指引內容與保守派智庫「傳統基金會」2022年提出的「2025計畫」（Project 2025）高度一致，顯示川普政府部分內部已進一步朝鷹派方向調整戰略。

所謂的「連續登島」戰略取材自美軍在二戰太平洋戰場上的戰術，意在控制關鍵島嶼，逐步逼近戰略目標。在現代語境下，這項戰略重心將轉向於台海爆發衝突後，美軍如何迅速控制第一與第二島鏈，以制衡解放軍擴張。

儘管美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）與太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）近期均對中國在2027年可能侵台提出警告，並強調中方可能正在依照中國國家主席習近平提出的「建軍百年」時程進行準備，但川普本人對此威脅顯得相對淡定。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾表示，川普認為習近平在其任期內不會出手，顯示他對中國發動攻擊的可能性並不擔憂。報導也指出，儘管五角大廈正積極準備調整區域戰略結構，但川普對亞太事務整體表現出興趣不高，不僅屢次忽視台灣重要性，甚至多次對盟邦施壓、要求負擔更多軍事支出，被視為對同盟關係的削弱。

報導同時指出，川普政府在印太戰略上的不一致，也引發亞太各國對華府立場的不滿，儘管各國政府在外交層面仍持續與美方合作，但民間輿論逐漸對川普式的外交態度產生警戒。專家認為，若亞太盟友信心動搖，將對美國在亞洲地區的影響力造成不利影響，並進一步削弱其抗衡中國的集體安全架構。