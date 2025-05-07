北市變態偷拍警請辭被駁回！遭2大過免職...公保退撫金全數歸公



▲信義分局警員黃仕奇涉嫌偷拍男女警如廁更衣、遭警方記兩大過免職。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市信義警分局前警員黃仕奇，涉嫌在任職派出所警員期間，在派出所二樓女廁安裝針孔攝影機，並利用面紙盒及衛生紙遮掩裝設攝影機偷拍惡行，案件經信義警分局督察組發動自清自檢程序、移送台北地檢署後，檢察官調查發現黃男還曾10度潛入同所女警家中裝設針孔器材，偷拍女警返家如廁、洗澡畫面，黃員還2度從被抄滅的創意私房論壇購買未成年性影像，台北地檢署7日將黃仕奇依法提起公訴，並建請法官加重其刑。

對此信義警方7日下午緊急回應，強調本案當初是信義警方主動偵辦移送，黃員接受督察人員調查後就提出辭呈，但分局認定黃員惡性重大，且藉由職務之便偷拍多名女警，今年2月3日就依規定報請市警局將黃員記二大過免職，並追究相關考核監督不周人員責任。

信義分局解釋，警員辭職仍有權請領所繳納的公保退撫金，但黃員年資約10多年，加上是經分局記兩大過免職，因此無法請領公保退撫金，在職所繳納的退撫金費用將全數歸公；此案發生後分局強調會持續關懷被害女警身心狀態，並轉介諮商輔導，並依警察局函令定期實施駐地反偷拍檢測，以維護個人隱私，保障身體自主權。

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