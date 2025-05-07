入侵女警住處10次！噁警裝針孔偷窺　硬碟藏113支兒少性影像

▲台北市信義分局前警員黃仕奇因偷拍女同事私密活動，非法持有兒少性影像遭起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市信義分局前警員黃仕奇，涉嫌長期在任職派出所廁所內安裝針孔偷拍，還大膽複製心儀女同事的住處鑰匙，10度潛入女同事家裡放置、取回器材，偷拍女同事上廁所、洗澡畫面，檢警偵辦發現黃仕奇還2度上「創意私房」下載未成年性影像，硬碟內至今藏有113部非法檔案，台北地檢署7日將黃仕奇提起公訴，並請法院考量部分假借職務機會犯罪等情節，加重判刑。

起訴指出，黃仕奇原本任職於信義分局轄下某派出所，從2019年11月起，將買來的針孔密錄器，放在派出所1樓、2樓廁所內衛生紙捲筒架或垃圾桶內，隨機偷拍同事如廁畫面，直到2024年7月2日，針孔密錄器被人發現後，才揭發黃仕奇長期偷拍的惡行，其中至少4名被害人可辨識提告。

檢警根據扣案硬碟查出，黃仕奇因為對1名女同事有好感，把女同事放在辦公室桌上的住處鑰匙備份後，在2020年10月間首度潛入女同事家中，把針孔放在浴室排風口後離開，之後每隔2到5天，再回去拿取錄影檔案，總計黃仕奇至少進入女同事住處10次、取得5段偷錄的女同事盥洗、沐浴、如廁影片。

黃仕奇另外在自己新莊家裡廁所裝密錄器，趁著邀請同學、同事或朋友到家裡做客時偷拍，此外，還經常上網蒐集下載色情影片，直到檢警搜索時，尚未刪除可確認仍持有的兒少性影像共有113部。在此同時，台中檢警偵辦偷拍論壇「創意私房」案件，也查出黃仕奇曾用網站的「圖幣」購買下載2部未成年性影像。

黃仕奇偷拍惡行遭查獲後，向警局提出辭呈，仍被市警局督察室報請記兩大過免職，檢察官認為黃仕奇犯行共分4大部分，包括在派出所偷拍的行為涉嫌公務員假借職務機會竊錄隱私，到女同事家中偷拍涉嫌侵入住宅、竊錄、違法蒐集個資等罪，在自家偷拍則是竊錄、違法蒐集個資，另外持有未成年性影像則觸犯《兒少性剝削》等罪，依法提起公訴。