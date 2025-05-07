彰化3百年五通宮遭破壞！鐮刀男「斬首」多尊神明　駭人畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

人神共憤！擁有三百多年歷史的彰化大村五通宮，主祀五顯大帝，是當地重要的信仰中心，不料今日（7日）下午2時許，竟遭一名男子持鐮刀闖入破壞。該男子不僅掃落供桌上的物品，更跳上神桌，將十多尊歷史悠久的佛像「斬首」，甚至推倒光明燈塔，場面駭人。廟方表示，這些被毀的神像多為珍貴古物，損失難以估計，目前已報警處理。

▲彰化大村鄉五通宮神像遭男子斬首毀損。（圖／翻攝自彰化踢爆網，以下同）

據現場畫面顯示，該男子頭戴安全帽，手持鐮刀衝入廟內，先是將供桌上的物品掃落，隨後跳上神桌，瘋狂揮刀砍向神像。過程中，他情緒激動，不斷吼叫，多尊神像的頭部被砍斷，甚至被甩飛至地面，僅剩主神五顯大帝倖免於難。破壞完神像後，男子仍未停手，更推倒廟內的光明燈塔，嚇得廟方人員不敢靠近。

五通宮主祀五顯大帝的五位分身，各司其職，分別掌管文運、地理風水、財運、驅邪等，信眾眾多。據史料記載，五通宮最早可追溯至清乾隆五十七年（1792年），由地方士紳黃心南發起興建，至今已有三百多年歷史，廟內許多神像及文物皆具文化價值。

廟方人員表示，該男子雖是附近居民，但從未到廟裡參拜，不清楚其破壞動機。面對神像與文物嚴重受損，廟方感到心痛不已，除報警處理外，也將評估修復可能。警方目前已介入調查，將追查男子身分及行為原因。

此事件引起地方譁然，信眾紛紛譴責暴力行為，並擔憂文化資產的損失。廟方呼籲民眾保持理性，同時希望相關單位能協助保護宗教文物，避免類似事件再度發生。