　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化3百年五通宮遭破壞！鐮刀男「斬首」多尊神明　駭人畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

人神共憤！擁有三百多年歷史的彰化大村五通宮，主祀五顯大帝，是當地重要的信仰中心，不料今日（7日）下午2時許，竟遭一名男子持鐮刀闖入破壞。該男子不僅掃落供桌上的物品，更跳上神桌，將十多尊歷史悠久的佛像「斬首」，甚至推倒光明燈塔，場面駭人。廟方表示，這些被毀的神像多為珍貴古物，損失難以估計，目前已報警處理。

▲彰化大村鄉五通宮神像遭斬首。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲彰化大村鄉五通宮神像遭男子斬首毀損。（圖／翻攝自彰化踢爆網，以下同）

據現場畫面顯示，該男子頭戴安全帽，手持鐮刀衝入廟內，先是將供桌上的物品掃落，隨後跳上神桌，瘋狂揮刀砍向神像。過程中，他情緒激動，不斷吼叫，多尊神像的頭部被砍斷，甚至被甩飛至地面，僅剩主神五顯大帝倖免於難。破壞完神像後，男子仍未停手，更推倒廟內的光明燈塔，嚇得廟方人員不敢靠近。

▲彰化大村鄉五通宮神像遭斬首。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

五通宮主祀五顯大帝的五位分身，各司其職，分別掌管文運、地理風水、財運、驅邪等，信眾眾多。據史料記載，五通宮最早可追溯至清乾隆五十七年（1792年），由地方士紳黃心南發起興建，至今已有三百多年歷史，廟內許多神像及文物皆具文化價值。

廟方人員表示，該男子雖是附近居民，但從未到廟裡參拜，不清楚其破壞動機。面對神像與文物嚴重受損，廟方感到心痛不已，除報警處理外，也將評估修復可能。警方目前已介入調查，將追查男子身分及行為原因。

此事件引起地方譁然，信眾紛紛譴責暴力行為，並擔憂文化資產的損失。廟方呼籲民眾保持理性，同時希望相關單位能協助保護宗教文物，避免類似事件再度發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／冷氣墜落砸死政大女！　一審判決出爐
女房東再批飯糰夫妻「自卑又邪惡」　曝對話還原租約真相
董座涉炒股交保　愛山林再發重訊
鐮刀男「斬首」十多尊神明　駭人畫面曝
剴剴案宣判日曝！劉彩萱5度鞠躬哭道歉　劉若琳7字冷回
一堆人不知！手機報稅「多1動作」秒省3萬
「是熙媛接住我」　周渝民罕談前女友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豪大雨釀龜山土石坍方擊落機車騎士　警交管改道排除障礙中

冷氣墜落砸死女大生！安裝工人與僱主互推責任　一審判決出爐

北市變態偷拍警請辭被駁回！遭2大過免職...公保退撫金全數歸公

女房東不忍了！批飯糰夫妻「自卑又邪惡」　曝對話還原租約真相

快訊／高雄仁武鐵皮屋冒火舌　濃煙直竄景象駭人

彰化3百年五通宮遭破壞！鐮刀男「斬首」多尊神明　駭人畫面曝

剴剴案辯結5／13宣判！劉彩萱5度鞠躬哭著道歉　劉若琳7字冷回

通緝生涯香香的！竊賊戴口罩8秒摸走逾萬元香水　落網辯摔破了

渣男「抱抱換IG」淫辱3少女　慘遭火燒GG教訓...還被判囚5年

賣豬仔到緬甸！「朱姊」集團手法曝　明仁會組長姪子參一咖

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

豪大雨釀龜山土石坍方擊落機車騎士　警交管改道排除障礙中

冷氣墜落砸死女大生！安裝工人與僱主互推責任　一審判決出爐

北市變態偷拍警請辭被駁回！遭2大過免職...公保退撫金全數歸公

女房東不忍了！批飯糰夫妻「自卑又邪惡」　曝對話還原租約真相

快訊／高雄仁武鐵皮屋冒火舌　濃煙直竄景象駭人

彰化3百年五通宮遭破壞！鐮刀男「斬首」多尊神明　駭人畫面曝

剴剴案辯結5／13宣判！劉彩萱5度鞠躬哭著道歉　劉若琳7字冷回

通緝生涯香香的！竊賊戴口罩8秒摸走逾萬元香水　落網辯摔破了

渣男「抱抱換IG」淫辱3少女　慘遭火燒GG教訓...還被判囚5年

賣豬仔到緬甸！「朱姊」集團手法曝　明仁會組長姪子參一咖

連AV女優下海價碼也爆跌！日風俗市場崩落　櫻花妹瘋「海外賣淫」

【廣編】全聯必掃這款「神級香水洗髮精」　網：修護力在線＋香氣撩人回頭率超高

豪大雨釀龜山土石坍方擊落機車騎士　警交管改道排除障礙中

李珠珢看球太認真「突做1舉動」　轉頭一看害羞了！表情全被拍

媽祖周日回鑾　高鐵接駁車再加開230班助疏運

兄弟回洲際主場強碰獅子軍　岳政華強勢回歸一軍

冷氣墜落砸死女大生！安裝工人與僱主互推責任　一審判決出爐

「4生肖」立夏後大翻身！收獲滿滿財富「低調爽度日」

用高齡醫學改變社會　陳亮恭揭關渡3年成果：居民失能失智風險降3%

「讓他上！」劉致榮聲援、球迷抱不平　陳真笑談冷凍說：自己不夠穩

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

社會熱門新聞

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

即／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！家屬悲痛相認

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

噁警入侵女同事住處裝針孔　藏113支兒少性影像

獨／泰國副總理親下重手　緬甸詐團7千人失業

台中詐團18男2女想偷渡　躲漁船3坪密艙險悶死

女大生搭高捷遺失平板　司機員「丟垃圾桶」遭免職

即／22噸鐵捲噴飛　女騎士右腿遭砸嚴重變形

更多熱門

相關新聞

粉紅超跑首停達德商工　師生感動「媽祖我愛您」

粉紅超跑首停達德商工　師生感動「媽祖我愛您」

白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎今（15）日上午7時許，行經南投縣與彰化縣交界處時，鑾轎在路口大幅擺動近5分鐘後，最終轉向150線中南路往彰化田中方向前進，現場頓時歡聲雷動，首度進入達德商工，校方相當開心，感恩白沙屯媽祖停轎半小時讓達德師生可以近距離祈求，田中鎮長蕭淑芬等人見證這神聖時刻，虔誠跪拜感謝媽祖慈悲。

「5毒喪屍」逆撞康橋車隊　嗎啡超標1106倍求刑10年

「5毒喪屍」逆撞康橋車隊　嗎啡超標1106倍求刑10年

康橋車隊遭毒駕逆向衝撞　藥頭也被押了

康橋車隊遭毒駕逆向衝撞　藥頭也被押了

快訊／陳修將落網眼露兇光　發監前向母親下跪

快訊／陳修將落網眼露兇光　發監前向母親下跪

粉紅超跑進南投！寶藏寺「三媽會」有望

粉紅超跑進南投！寶藏寺「三媽會」有望

關鍵字：

彰化五通宮大村鄉鐮刀

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面