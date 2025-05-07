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芝麻街美語爆糾紛　黑道、中資染色董事會

芝蔴街美語補習班的母公司爆發經營權大戰，二派互控中資、黑道及詐騙。

▲芝蔴街美語補習班的母公司爆發經營權大戰，二派互控中資、黑道及詐騙。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

芝蔴街美語補習班的母公司、上櫃公司「新華泰富」，年初爆發經營權之爭，如今越演越烈，公司派指控，市場派以禿鷹模式對公司發動各種攻擊，甚至涉嫌掏空、詐騙，損及廣大股東權益；市場派則反控公司派大股東是共產黨員，背後是中資，市場派董事前往公司查帳時，還遭多名疑似黑道人士嗆聲、威脅。為了公司20億元資產，雙方各自出招、你來我往，紛爭有待主管機關介入解決。

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新華泰富經營權之爭越演越烈，公司派上週召開記者會，指控市場派人士透過控制印鑑章、聲請假處分等手段，干預公司治理、阻撓股東常會召開，公司還特別發布聲明，呼籲主管機關與司法單位介入調查，維護市場秩序，保障投資人權益。

新華泰富公司派召開記者會，指控市場派擅闖辦公室、抹黑經營者。（新華泰富提供）

▲新華泰富公司派召開記者會，指控市場派擅闖辦公室、抹黑經營者。

不過，有董事向本刊指出，公司因中資、財務等種種爭議，因而被人向主管機關檢舉，現任董事長因此被法院裁定停權，但公司決定將在6月初召開臨時股東會，確保經營權，幾名董事偕同律師為了解狀況，最近到公司查帳，結果竟然被一群黑衣人威脅，非常誇張。

董事Ａ小姐提供影片指控，她前往公司查帳時，在會議室遭6名惡煞恐嚇。（讀者提供）

▲董事Ａ小姐提供影片指控，她前往公司查帳時，在會議室遭6名惡煞恐嚇。

董事表示，新華大股東「韓軍然」是共產黨員，在北京等城市經營不少特許行業，他持有香港上市公司新城市59％的股權，而新城市公司又以海外專戶的方式，投資台灣新華泰富，前任董事長也曾經檢舉，芝蔴街美語把數萬筆台灣學生跟家長的個資送往中國。

新華泰富股東登報指控公司有中資介入，呼籲主管機關進行調查。（和創國際提供）

▲新華泰富股東登報指控公司有中資介入，呼籲主管機關進行調查。

芝蔴街美語補習班的母公司新華泰富經營權大戰火熱開打，公司派、市場派，新團隊、舊團隊各自出招，但新華泰富畢竟是上櫃公司，面對種種爭議，主管機關應盡速介入調查，以確保廣大投資人的權益。


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