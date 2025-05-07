高怡平：留學兒講電話不到30秒　寇乃馨神解讀「情話」

▲高怡平5與21歲獨子展展。（圖／翻攝臉書／高怡平 Isabel Kao，下同）

記者葉國吏／綜合報導

58歲女星高怡平，21歲獨子展展，目前就讀美國南加州大學數位創作系三年級。近日，她在臉書分享了一段母子間的暖心互動，展展雖人在美國，但每天都會打電話報平安，儘管通話時間短暫，卻充滿溫情，引發網友熱議。

高怡平4日在臉書透露，展展離家前往美國留學時曾承諾每天都會打一通電話，雖然她並未對此抱太大期待，但沒想到兒子真的履行了這個約定。她分享了母子間的通話內容，展展通常簡短打聲招呼後，便表示自己「真的很忙，不能多說電話」。高怡平回應：「那就不要打來啊！」展展卻說：「我只是要告訴妳我很忙。」她隨後安慰道：「喔、好、那我就放心了，愛你。」兒子也回應：「也愛妳」，隨即掛斷電話，全程不到30秒。

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高怡平感性表示，雖然通話時間短，但每天的聯繫本身就是一種安慰。她也幽默地說，做媽媽的最會「退而求其次」，並將心態調整得海闊天空。

這則貼文引來好友寇乃馨的暖心解讀，她認為展展雖然忙碌，但每天堅持打來報平安，甚至特地說「我只是要告訴妳我很忙」，這其實是忙碌中依然掛念母親的一種「情話」。寇乃馨感動地表示：「再忙，還是把媽媽放在心上，太令人動容了！」高怡平也回應：「我真的很滿足。」