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「嘉義市美女主動告白」騙上鉤　議員揭下波更危險的詐騙潮流

▲▼ 美女太主動要當老婆？戀愛腦險淪陷 議員拋「徐乃麟悲歌」揭詐團陷阱。 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

▲詐騙集團潛入臉書社團，利用美女頭像與露骨言詞吸引民眾上鉤 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員郭定緯於今（6日）在市議會質詢時，以藝人徐乃麟的〈7533967〉作為開場，巧妙帶入「寂寞」主題，點出當前網路社團交友詐騙與AI深偽詐騙的嚴峻現況。他透過實際案例、現場播放AI模擬警察局長沈炳信聲音影片，生動揭露詐騙手法不斷進化，並呼籲警方加強對新興詐騙技術的識別與防制。

▲▼ 美女太主動要當老婆？戀愛腦險淪陷 議員拋「徐乃麟悲歌」揭詐團陷阱。 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

市議員郭定緯質詢警察局長沈炳信 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

郭定緯指出，「嘉義市的美女怎麼這麼積極在徵友？一個比一個還主動告白？」並展示多則假交友貼文與留言實例，強調這些詐騙手法常以美女照片配上甜言蜜語吸引民眾上鉤，尤其鎖定關鍵字如「嘉義市」、「交友」、「單身聯誼」潛入各大社團，製造大量假帳號騙取聯絡方式。

▲▼ 美女太主動要當老婆？戀愛腦險淪陷 議員拋「徐乃麟悲歌」揭詐團陷阱。 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

▲根據打詐儀表板，嘉義市2024年11月至2025年3月詐騙案件與財損逐月下降，但今年4月再度上升。 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

郭定緯強調，雖然警方近期在打詐方面成效顯著，去年11月至今年3月案件與財損金額均呈現下降趨勢，但今年4月卻回升至208件、財損高達5802萬元，顯示詐騙集團手法不斷翻新，打詐行動不可鬆懈。

郭定緯進一步指出AI詐騙的潛在危機，並於現場播放用AI合成的「警察局長沈炳信語音訊息」，相似度極高，連局長本人都難以分辨，震撼議場。郭定緯強調：「這不只是科技玩笑，而是下一波更危險的詐騙潮流。」

▲▼ 美女太主動要當老婆？戀愛腦險淪陷 議員拋「徐乃麟悲歌」揭詐團陷阱。 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

▲詐騙集團潛入臉書社團，利用美女頭像與露骨言詞吸引民眾上鉤 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

郭定緯要求警察局，持續強化員警的詐騙識別教育並主動掌握新興社群平台詐騙模式並及早通報，同時也呼籲警方「不只是抓小偷，也要學會抓變臉的AI詐騙」，務必持續進化打詐能力，全力守護嘉義市民的財產與安全。

對此，警察局長沈炳信表示，四月份嘉義市詐騙案件提高以網路購物、假投資詐騙佔大宗，警察局會持續與各單位合作，持續關注新型詐騙型態防堵詐騙。另外，針對AI詐騙，沈炳信回復，科技技術被模仿是很普遍的，若民眾碰到可疑的電話、視訊或聲音，可以回撥電話確認，沈炳信強調，現在眼見不一定為憑，很容易偽造，他呼籲民眾應，多存疑多求證。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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