泰女跌落「自家化糞池」溺斃！　遺體泡排泄物3小時

圖文／鏡週刊

泰國北部彭世洛府（จังหวัดพิษณุโลก）5日傳出一起悲劇，一名65歲婦人被發現陳屍於自家化糞池內，遺體浸泡在排泄物中至少3小時，家屬悲痛萬分。

▲ 泰國65歲婦人溺斃自家化糞池中。（翻攝自Ch7HDNews YouTube頻道）

綜合泰媒報導，彭世洛府王通警察局接獲報案，稱一處住宅的化糞池內發現一具屍體。警方與救援人員迅速趕抵現場，並在屋後的化糞池中撈起遺體，確認死者為65歲女性Sueng Sarathongphim。

報導指出，死者頭部卡在化糞池內，身上覆蓋排泄物，救援人員合力將屍體拉起並清洗，初步研判死亡已有約3小時，遺體隨後送往王通醫院法醫部門進行解剖。

初步調查發現，死者當時獨自在家，因天氣轉陰準備外出收回晾曬的芒果乾，卻不慎踩破已破損的化糞池蓋板而墜落，無力脫困，最終溺斃其中。

直到死者孫女返家找不到奶奶，四處尋找才驚見她跌落化糞池，隨即報警求助。警方將釐清確切死因，並依法協助家屬將遺體領回辦理後事。

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