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女大生家教被騙喝「學生尿」怒報警　家長1.6萬打發

女大生於家教時請學生協助裝水，喝了一口後儘管水的外觀與顏色均無異狀，但直覺拿去送驗卻在水中驗出尿液成分。（圖／翻攝自pixbay／示意圖，與本案無關）

▲女大生於家教時請學生協助裝水，喝了一口後儘管水的外觀與顏色均無異狀，但直覺拿去送驗卻在水中驗出尿液成分。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中一間國小先前曾爆出，有女同學和男同學發生紛爭，女同學竟在男同學水壺內加入黃金葛汁，事後又再傳出有高年級學生不滿班導在聯絡簿上指出其學業退步，將防蚊精油加入班導水壺中，造成班導身體嚴重不適。然而類似的事情卻不只一樁，本刊獲報有女大生分享自己的家教經驗，今年3月上課時曾請學生幫忙裝開水，喝下後覺得「水怪怪的」，事後化驗竟驗出「尿液」成分，讓她氣得當場報警處理。

女大生受訪時表示，當時是在朋友的介紹下當該名國二男學生家教，主要教授國中數學，維持每周2次的頻率，並一路教到該名學生升上國三。然而今年3月中時，礙於當時於學生家中授課，基於禮貌不方便在學生家中走來走去，因此拜託學生協助以保溫瓶裝水。

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女大生事後驚覺喝下的水有異，拿去送驗，竟在水中驗出尿液成分。（圖／民眾提供）

▲女大生事後驚覺喝下的水有異，拿去送驗，竟在水中驗出尿液成分。

孰料女大生先是察覺學生裝水的時間「太久」，原本僅以為學生單純想「摸魚」也不以為意，只是等她拿回保溫瓶喝下後覺得「水怪怪的」，仔細看過後卻未在水的外觀與味道上察覺異狀，只好詢問學生是否有在水裡面「加料」，遭到學生立即否認。只是下課後，那股詭異的感覺仍揮之不散，她直覺不敢再喝水，也詢問學生母親是否有定期更換濾心，從而得到肯定答案，在直覺的驅使下讓她決定將該杯水直接送驗。

而當女大生收到送驗結果後，當場大吃一驚，因為送驗結果顯示，水裡面被驗出「尿素氯（尿）」與「尿肌酸酐」之成分，換句話說保溫瓶裡的水被驗出尿液成分，讓她氣得當場拿著送驗報告報警處理。

只是此次事件損害輕微，無法從刑事上對學生家長提告，警方獲報後也立即通知家長到場，學生事後也坦承確實有在水裡面「加料」，動機只是因為「課業壓力過大」，讓她氣得要求8萬元的精神賠償金，雙方在派出所討價還價後，家長直言「最多就是1.5萬元，再多也付不出」，並拿出一個裝有1千元的紅包，讓她無奈之下只能點頭答應，雙方最終以1.6萬元達成和解。

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