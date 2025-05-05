進入梅雨季降雨機率提高　高雄農改場籲農友加強病害防治

▲水稻白葉枯病 。（圖／高雄農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

進入梅雨季節，降雨機率提高，依據中央氣象署預報，受鋒面影響，本週各地有局部短暫陣雨或雷雨。目前陸續邁入荔枝、檸檬、番石榴、木瓜及紅龍果等果樹盛產期，一期稻作也普遍進入抽穗期，高溫高濕的條件是病害好發環境。高雄區農業改良場籲請農友應留意病害發生時機，適時採取預防措施，強化果園衛生管理。病害發生時務必尋求正確診斷，選擇適當藥劑，適時防治，避免疫情蔓延，影響作物產量與品質。

高雄農改場羅正宗場長表示，雨季為病害好發時期，如果樹疫病及荔枝露疫病俗稱「水傷」，在連續降雨時常由近地面的果實開始發生，罹病果產生水浸狀軟化斑塊，環境適合時出現白色菌絲。柑桔潰瘍病之病原菌可藉由風雨傳播，檸檬果實受害時，病斑會逐漸擴展成灰白色木栓化組織。

番石榴炭疽病、黑星病及瘡痂病於潮濕、通風不良的環境易發生，常造成果實凹陷病斑，嚴重影響商品價值。木瓜根腐病常發生在風雨過後，可造成根部及莖基部腐爛，植株倒伏。紅龍果潰瘍病在高濕、通風不良環境下亦好發，肉質莖上會形成紅褐色潰瘍斑點，嚴重時造成水浸狀腐爛，果實亦會受害，嚴重影響商品價值。

水稻白葉枯病為細菌性病害，病原菌可隨風雨飛濺傳播，受感染葉片嚴重時產生波浪狀灰白色條斑。

他指出，落實田間衛生管理是病害防治首要措施，並應掌握正確診斷，對症下藥原則，防治時應選用登記藥劑。針對果樹疫病及露疫病可在降雨前噴灑3-4次中性化亞磷酸1,000倍，每7-10天一次，具有良好預防效果。水稻白葉枯病屬細菌性病害，防治藥劑較少，可選用14%嘉賜克枯爛可溼性粉劑1,500倍、10%鏈四環黴素水溶性粉劑1,000倍等藥劑，惟若水稻已近採收期，應特別留意施藥時機，以避免藥害及殘留過量發生。農友對防治及用藥如仍有疑問，可洽高雄農改場植保研究室。