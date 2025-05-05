快訊／喝大量生啤+小米酒！歌手邱軍撞死人肇逃　今遭檢方起訴

▲邱軍今遭起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

25歲歌手邱軍以一首〈運轉人生〉爆紅，2024年12月27日凌晨卻爆出開車撞死一名站在路邊休息的計程車司機，事後還肇事逃逸，事隔2天才到案說明，還推稱以為「撞到石頭」。今(5日)全案偵結，基隆地檢署認定邱軍事發前喝了大量生啤酒及數杯小米酒，涉嫌酒駕，且涉及肇事逃逸，依法提起公訴。

檢方調查，邱軍113年12月27日凌晨0時許至凌晨4時止，於基隆一處餐酒館內喝下大量生啤酒、及數杯小米酒，酒後明知影響判斷能力，但邱軍仍於凌晨4時許駕駛自小客車欲返回友人基隆市住處，途中行經信一路時，撞上站在路旁休息聊天的2名計程車司機，導致其中一名李姓司機重傷，送醫搶救7天後宣告不治。

邱軍在肇事後向前滑行一小段距離並短暫停下，但邱並未下車察看，即踩下油門離開現場。當時目睹車禍發生的另名許姓計程車司機曾上前攔阻，趁邱軍停等紅燈時猛拍車身，並大聲呼喊「你撞到人了」。而邱軍明知自己肇事，仍在未報警、呼叫救護車理或留在現場採取必要之救護措施情況下，逕自駕車闖越紅燈離開現場。

全案今檢方偵結，將邱軍依《刑法》不能安全駕駛致死罪嫌、及項肇事致人死傷逃逸罪嫌提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲邱軍事發當時肇事畫面 。（資料圖／民眾提供）

▲邱軍駕駛的車輛可見明顯撞擊裂痕。（資料圖／記者郭世賢翻攝）