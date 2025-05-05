苗栗罷團車輛車窗被砸！38歲男落網辯：大罷免挑起戰爭行為

記者楊永盛／苗栗報導

「苗栗國罷免立委連線」正在苗栗密集推動大罷免，今（5日）天上午10點1輛罷團的休旅車，停放苗栗縣苑裡鎮市區路口時，遭到邱姓男子涉嫌持木棍砸車後逃逸，警方以車追人、案發1小時餘查獲邱男。初步了解邱男情緒不穩、個性偏激，供稱：「大罷免挑起戰爭的行為！才會砸車洩忿！」目前警方正偵訊中。

▲罷團停放苗栗縣苑裡鎮的宣傳車遭砸，警方案發1小時餘逮捕涉案男子依法偵辦中。（圖／翻攝「苗栗國罷免立委連線」FB，下同）

苗栗國罷免立委連線中午在FB粉絲團貼文，並張貼3張1輛藍色休旅車遭砸的畫面，並留言：「嚴厲譴責！罷團志工宣傳車在進行合法罷免宣傳，遭惡意人士砸車，相關人士已協助，感謝警察回報已鎖定嫌犯！」

通霄警分局中午表示，接獲民眾報案稱今上午10時20多分許，有1名騎機車男子，在苑裡鎮新興路和信義路口、苑裡鎮公所北側，涉嫌持木棍砸毀停放路旁罷免團體的藍色休遊車，車窗幾乎完全砸毀，男子犯案後騎車逃逸。

警方據報後以車追人，11時40多分前往邱姓涉嫌男子（38歲）家中逮捕邱男，他初步供稱：「大罷免就是挑起戰爭的行為，不滿此才會砸車洩忿。」據指出，邱男個性偏激，目前跟媽媽同住，鄰居稱他情緒相當不穩，幾乎每天都會鬧事、大喊大叫3~4次，家屬稱未就醫、也無相關手冊。

警方中午依毀損罪嫌逮捕邱嫌偵訊中，並傳喚被砸車主製作筆錄，全案將依車主是否追訴再依法偵辦。