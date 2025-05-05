陸山寨富士山爆紅！「土堆塗白漆」模擬雪頂　網怒批「照騙」收割

▲該樂園以人工草皮覆蓋山丘、白色塗料模擬雪頂，打造山寨日本富士山。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

大陸河北省廊坊市永清縣的「宇宙思想樂園」近期再度引發熱議。該樂園以人工草皮覆蓋山丘、白色塗料模擬雪頂，打造山寨日本富士山，自2023年9月對外開放後，就因實景與宣傳照片差異巨大而飽受批評。

根據《頭條新聞》報導，「宇宙思想樂園」距離北京僅1小時車程，主打露營與拍照體驗，被網友戲稱為「京郊富士山」。開園初期，景區設施簡陋，遊客批評收費68元人民幣（約新台幣278元）卻只提供紙杯咖啡和一塊餅乾，體驗感不佳。近期雖增設洗手間、咖啡屋等設施，並於節假日施放粉紅色煙霧模擬火山爆發，但門票價格也上漲至78元人民幣（約新台幣318元），加購套餐更高達98元（約新台幣400元），引發更多爭議。

不少遊客到訪後表示失望，批評現場僅是小型土丘，拍照極度依賴特定角度和後期修圖，與官方及網紅宣傳照片大相逕庭。甚至有本地人直言，「只值人民幣8元」。針對外界質疑，樂園方面回應從未自稱是「富士山」，並強調園區一直在持續完善，同時自我定位為「大地藝術家」。

▲▼不少遊客到訪後表示失望，批評現場僅是小型土丘，拍照極度依賴特定角度和後期修圖，與官方及網紅宣傳照片大相逕庭。（翻攝畫面）

此外，該樂園過去設置的「貓火山島」也曾引發爭議，因將流浪貓安置在缺乏遮蔽的人造孤島，僅供遊客拍照，遭批虐待動物，最終樂園將貓咪移走。

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