台幣匯率飆升！　許宇甄轟賴政府「束手無策」：滿朝昏君昏臣

▲許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

美國祭出對等關稅，衝擊金融市場，新台幣兌美元匯率也因此快速升值，引發市場一連串的波動與臆測。國民黨立委許宇甄對此表示，新台幣過去7天已經上漲1.5元，持有美元資產的國民，以及外貿企業皆蒙受巨額損失，而如今滿朝昏君昏臣集體昏飄飄，只想粉飾太平，完全不在意人民的死活。

許宇甄表示，台灣先是遭遇關稅戰危機，好不容易有90天的緩衝期，賴政府不僅沒有積極的應對作為，還想利用這場危機偷渡超過3000億元特別預算，要全民幫民進黨錯誤能源政策買單！海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord）被暴露之後，美國政府是打算以關稅戰當餌，實際上是要進行貨幣戰。

許宇甄批評，她在4月29日質詢告知行政院長卓榮泰及央行總裁美方要啟動匯率戰，他還連說三次沒這回事，事實證明就是要台幣升值，台灣各級產業受到美國高關稅及新台幣快速升值的影響，人民早已苦不堪言，然而賴清德如同晉惠帝，還沈溺在自我感覺良好裡，完全不在意。他念茲在茲的只有鞏固執政權，因此將立法院及政治上的反對者皆視作敵人，除了被爆出親自下令要罷免35席藍委，檢調機關查緝還有績效，這在全世界民主國家從來沒有發生過；賴清德為了實現自己的大獨裁夢，只因為政治理念不同，就利用司法手段、行政資源對在野黨進行大搜索、大罷免，使台灣民主大倒退，是民主的敵人！更是台灣之恥。

台灣面對「高關稅、貨幣戰」雙重夾擊，許宇甄指出，汲汲營營的傳統產業、機械業的毛利本來就已經不高，這一個月內所受到的衝擊讓他們萌生退意，高科技產業、金融保險業也沒有躲過這場風暴，獲利空間被嚴重壓縮，影響收入、資產縮水，無不盼望政府停止內耗，拿出良善對策，幫助國人度過危機。

許宇甄再批評，賴清德上任即將滿一年，但對內不溝通，只知道搞鬥爭，對外又不敢踩穩立場，未談先降，出賣國家利益，面對在野及人民的質疑，他不傾聽、不溝通、不團結，剛愎自負、用人唯親，他要朝野團結卻又推動大罷免，說要司法改革卻又以司法迫害反對者，國家領袖卻成了雙面刀鬼，已無法讓人信賴。

許宇甄強調，值此國際局勢變動快速之際，社會各界已多次呼籲賴政府停止內耗行為，停止報復性大罷免、停止司法鬥爭，呼籲執政者應具有包容心，多方傾聽各界意見，不要利用司法手段追殺在野黨，要求朝野團結共同對外，一起守護台灣經濟、保護台灣民主，但賴清德就是不聽。為了保護台灣民主自由，為了守護人民每一分錢，反惡罷、戰獨裁，需要全民一起站出來，一起走進投票所投下不同意罷免選票，讓賴政府知道，台灣要拚經濟不要拚惡鬥。

