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2縣市熱爆36℃　午後2區轟雷雨！明「2波梅雨鋒面」雨下5天

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▲天氣高溫炎熱，今(3)日中午前後台南市、高雄市為黃色高溫燈號。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

天氣高溫炎熱，今(3)日中午前後台南市、高雄市為黃色高溫燈號；2地區午後有雷陣雨發生機率。明天開始梅雨鋒面報到，中部以北、東半部有短暫陣雨，鋒面影響到週四遠離，不過下週六（10日）又有另一波鋒面，降雨機率比本週還高。

根據中央氣象署資料顯示，今日水氣增加，環境為東南風，迎風面的花東地區及恆春半島有局部性的降雨，其他地區雲量增多，中午過後容易有雷陣雨發生，並有局部較大雨勢發生的機率，外出活動請留意天氣變化並攜帶雨具備用。

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溫度方面，西半部高溫普遍為30-33度，南部近山區會再更高一些，有局部３６度左右高溫發生的機率，而東半部高溫也有28、29度，沒下雨時感受還是比較悶熱，戶外活動請多補充水分，夜晚清晨北部、宜蘭低溫21-23度，其他地區23-25度。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲台南、高雄高溫燈號。（圖／中央氣象署）

5/4(日)鋒面快速通過，天氣轉不穩定，中部以北-及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲中午過後有局部短暫雷陣雨，留意有短時強降雨，東半部地區及西半部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫：北部22-28度，中部23-30度，南部25-32度，東北部22-27度，東部23-28度，東南部24-29度；澎湖24-28度，金門21-27度，馬祖18-22度。

‧5/5(一)另一鋒面接近，降雨稍緩，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部22-29度，中部23-32度，南部24-32度，東北部22-28度，東部23-28度，東南部24-30度；澎湖24-29度，金門21-27度，馬祖18-24度。

5/6(二)、5/7(三)鋒面影響，環境再轉不穩定，各地容易有局部短暫陣雨或雷雨，鋒面影響時留意可能有局部旺盛對流發展並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；氣溫方面受到降雨影響變動程度較大，雨勢較明顯時高溫會下降一些，無雨時感受仍是溫暖至偏熱。

氣溫：北部22-30度，中部23-31度，南部24-32度，東北部22-30度，東部23-29度，東南部24-30度；澎湖24-29度，金門23-29度，馬祖20-26度。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲今天水氣增多。（圖／中央氣象署）

5/8(四)鋒面逐漸遠離，雨勢稍趨緩，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部22-29度，中部23-31度，南部24-32度，東北部22-28度，東部23-28度，東南部24-29度；澎湖24-29度，金門21-27度，馬祖19-26度。

5/9(五)環境轉偏東風，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部22-31度，中部22-31度，南部23-32度，東北部22-30度，東部24-29度，東南部24-30度；澎湖24-29度，金門23-29度，馬祖21-27度。

5/10-5/12再有一鋒面影響，水氣較多，天氣較不穩定，各地降雨機率較高，降雨時間、區域及影響程度仍有不確定性，請注意氣象署最新預報資訊。

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