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防疫備戰再升級！印度推國家數位健康任務、健保印度政策　打造韌性醫療體系

▲世界銀行官員：印度透過「健保印度」與「國家數位健康使命」，已更具備因應下一波疫情的能力。（圖／翻攝社群媒體X）

▲世界銀行「疫情基金」旨在協助中低收入國家的疫情防治。（圖／翻攝社群媒體X The Pandenmic Fund）

記者陳弘修／台北報導

世界銀行「疫情基金」執行長巴蘇（Priya Basu）近日接受訪問時表示，在COVID-19疫情之後，印度的醫療體系強化已有顯著進展，透過健保印度﹑國家數位健康任務等政策的推動，除了擴大醫療可近性，也奠定了關鍵的醫療基礎建設，為未來可能爆發的公共衛生危機進行更周全的準備。

由世界銀行主辦的疫情基金（Pandemic Fund）在2022年9月成立，目的在協助中低收入國家的疫情防治。印度自疫情基金創設初期積極支持，除了是創始出資國之一，近期也再度加碼，並在基金治理委員會擔任具有投票權的成員。

綜合外電報導，世界銀行與世界衛生組織一份聯合研究指出，全球若能在五年內投入1500億美元，可協助各國建立基本的防疫體系，相較於COVID-19造成的損失，這樣的投資會有相當的回報。相關官員表示，為下一場疫情做好準備絕非易事，但從COVID-19中確實汲取了重要經驗教訓。例如，能夠迅速擴充應變能量與篩檢能量、配備必要的醫療設備與防護器材，以及強化醫院的加護病房設施與床位。

▲世界銀行官員：印度透過「健保印度」與「國家數位健康使命」，已更具備因應下一波疫情的能力。（圖／翻攝社群媒體X）

▲疫情基金執行長巴蘇(右二)。（圖／翻攝社群媒體X Priya Basu ）

儘管全球仍未完全做好面對下次疫情的準備，但各國確實已有積極作為，其中，2022年所啟動的疫情基金就是有計畫地協助中低收入國家強化防疫韌性的全球性倡議，期望以提前投資的方式，加入讓所有中低收入國家達到適當的防疫水準。

以印度為例，在COVID-19疫情期間，疫情基金在印度推動的一項計畫便是結合了來自亞洲開發銀行與世界銀行的貸款，以及糧農組織（FAO）提供的技術協助，包括以2500萬美元支持印度「一個健康」（One Health）任務，內容涵蓋動物疫情監測、實驗室建置、獸醫人力培訓及農場生物安全等領域。

疫情基金的官員也表示，印度確實付出了努力，無論是在提升醫療可及性或健全醫療基礎設施，都展現出積極作為，透過健保印度與數位健康使命等政策的推動，目前的印度看來已更具備面對下一波疫情來臨時的因應能力。

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