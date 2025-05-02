國民黨「幽靈連署」延燒6黨部　全台累計12人羈押禁見

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國民黨「幽靈連署」延燒6縣市黨部　全台累計12人羈押禁見

▲▼檢調偵辦「偽造連署」案，截至目前已有12位相關人遭羈押禁見。（圖／ETtoday整理）

▲檢調偵辦「幽靈連署」案，截至目前已有12位相關人遭羈押禁見。（圖／ETtoday整理）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨發起罷免綠營民代，欲透過「以罷制罷」來迎戰大罷免，然而，卻傳出罷免15位綠營民代的第一階段連署提案中，藏有大量不實及幽靈連署，涉嫌偽造文書等罪。截至今（2日）上午為止，檢調連日來，因接獲告發，已前往包含台中黨部在內的6個地方黨部搜索，並有12名相關人遭羈押禁見，總計15罷免綠委案，僅剩2原民綠委罷團未遭到搜索。

目前全台總計有59件罷免案正在進行連署，其中，最受矚目的立委部分，已有15件罷免民進黨立委與35件罷免泛藍立委的連署案，進入第二階段連署。不過，地方選委會在查對第一階段連署書時，發現罷免綠營民代的提議中，有大量不實連署書，涉嫌違反《公務人員選舉罷免法》、《刑法》偽造文書，以及《個人資料保護法》。

台南地檢署接獲告發，罷免民進黨立委林俊憲與王定宇的提案中，有逾百份的不實連署書，因此，在3月20日前往國民黨台南市黨部與嫌疑人住處搜索，並帶回副主委莊占魁與總幹事劉金輝，經檢方約談後，以偽造文書罪聲押，最終，兩人遭台南地院裁定羈押禁見，目前該案已累積11位被告，此案也成為不實連署遭搜索的第一起案件。

在罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤的提議中，也查到大量不實連署書，台北地檢署接獲告發，於4月14日展開第一波偵查，首先，約談罷免吳沛憶案領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉，以及國民黨青年軍「罷吳四騎士」賴苡任、劉思吟、滿志剛、陳冠安到案釐清案情。

另外，還以證人身分約談劉思吟丈夫林叡說明，林叡於檢察官複訊後改列為被告獲准30萬交保，陳冠安、李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟則因涉犯偽造文書等罪，遭以20萬至50萬元不等的金額交保，並限制出境出海。

檢調過濾扣案卷證與比對涉案被告的說法後，再於4月17日發動第二波搜索，範圍包括國民黨台北市黨部，並帶回主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等多名幹部進行約談進而聲押。

台北地院最終裁定初文卿與姚富文羈押禁見，曾繁川無保請回，至於，黃呂錦茹原先的無保裁定，也在檢方抗告成功後，更裁為羈押禁見，本案最終累計3名被告在押。

在北檢發動第一波搜索的隔日，新北檢也因接獲告發，在罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城的提議案中，有最高將近20％的不實連署，新北檢進而發動偵查，檢調後續於4月28日兵分三路前往國民黨新北市黨部與書記長陳貞容、書記朱蓓儀2人住處搜索，並再度帶回板橋區黨部書記蔡甘子、三重區執行長羅大宇等人。

新北檢方於訊後向法院聲押陳貞容，新北地院則在4月29日裁定陳貞容羈押禁見，針對此事，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，後續將對羈押裁定提出抗告。

繼台南、台北與新北後，在罷免民進黨立委黃捷、許智傑的提案中，也傳出涉及不實連署，檢調於4月18日持搜索票至「雙罷劫聯署總站」搜索，並帶回罷團領銜人朱磊、黃姓女子與負責人徐尚賢。

朱磊在經檢方訊問後，以15萬元交保，黃姓女子獲無保請回，不料，黃女在步出雄檢時，大聲喊冤，隨即暈倒送醫，至於，徐尚賢遭依違反個資法、偽造文書等罪，裁定羈押禁見，徐尚賢雖有提出抗告，但高雄高分院考量徐尚賢有滅證及勾串舉動，已於日前裁定駁回。

此外，宜蘭地檢署在4月24日也兵分多路，大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部、鄉鎮黨部，以及罷免民進黨立委陳俊宇領銜人李惠玲住處，共帶回10逾名相關人約談，釐清不實連署案的不法情事。

國民黨宜蘭縣黨部主任李姿慧、一組總幹事陳堅豐、前書記長俞凌傑3人皆於檢方訊問時坦承「偽造文書」犯行，檢方則向法院聲押，宜蘭地院最終裁定3人羈押禁見，本案另還有10人遭列為被告。

不料，在罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪的提議中，也涉嫌不實連署，基隆地檢署檢察官4月28日指揮基隆市調站，前往國民黨基隆市黨部、罷免領銜人住處等6地搜索，並以涉嫌偽造文書等罪嫌，約談鄭文婷罷免案領銜人紀文荃、張之豪罷免案領銜人游正義，以及鄭文婷罷免案備位領銜人許紹業。

檢調另以證人身分，帶回基隆黨部主委吳國勝、仁愛區黨部主任張金發、黨部一組總幹事蕭壯峰及黨部書記長李銘議；蕭壯峰、李銘議經調查官約談後請回，吳國勝則以30萬交保。

然而，此案接著爆出基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌利用戶政系統，協助查詢個人資料，介入罷免連署，在經檢方訊問聲押後，張淵翔因在羈押庭坦承犯行，法院最終做出40萬交保裁定；領銜人紀文荃與轉列被告的張金發，則因滅證且否認犯行遭裁定羈押禁見。

直至今天上午，偵查不實連署的範圍再擴大至國民黨台中市黨部，台中地檢署出動6車前往國民黨台中市黨部，並帶走負責輔選業務的一組總幹事伍康龍，負責社團經營業務的二組總幹事楊大緯，另外，太平黨部也被搜索，執行長王忠輝、副執行長程翌也被帶走，共計帶走4人。

不實連署案偵辦至今，除了高雄市「雙罷劫」屬民間罷團之外，國民黨在基隆、台北、新北、宜蘭、台南、台中的地方黨部皆因涉嫌偽造連署書等不法情事遭到檢調搜索，不僅累計數十名被告，羈押禁見人數更高達12名，15被罷綠委中只剩下2原民綠委的罷免團體未遭到搜索，可以預見的是，隨著不實連署偵辦的延燒，將影響著大罷免未來局勢的發展。

★★未經判決確定，應推定為無罪★★

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