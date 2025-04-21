海巡署高層人事調整公布！8高階官員異動　北部分署長接任主秘



▲海巡署21日發布高階人令；副署長謝慶欽、後勤組長陳朝陽、主秘宋子陽、署長張忠龍、巡防組長洪伯昇、委員廖德成。（圖左到右／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

為因應當前國際情勢及灰色地帶侵擾，海洋委員會21日下午核定發布海巡署今年第二波高階人事調整案。本次人事調整包含海巡署主任秘書等重要職位、新任主任秘書將由海巡署北部分署長宋子陽升任、原缺則由巡防組長廖雲宏升任；海巡署表示：人事異動秉持專業、經驗及使命感並重之原則，期望透過具豐富實務經驗之內外勤主管相互交流，能有效完成當前各項海域執法重點工作。

海巡署表示，本次8位新任高階主官、具備豐富實務工作經驗、且深具績效之幹部調任，署方期待8位新任主官持續秉持「保障海疆安全、維護海域治安、守護人民平安」使命。繼續在戍守台海專業領域發光發熱。

海巡署強調：將持續強化海上執法、海域巡邏及應變機制，積極推動智慧海巡科技，提升監控與應變效能，並將深化與國際合作，共享海域安全資訊，以應對瞬息萬變的海洋局勢，並以更堅實的行動，確保台灣海域的安全與穩定。

海巡署21日高階主官異動名單如下：

海巡署主任秘書：由北部分署分署長宋子陽調任。

北部分署分署長：由巡防組組長廖雲宏調任。

海巡署巡防組組長：由後勤組組長洪伯昇調任。

海巡署後勤組組長：由南部分署副分署長陳朝陽陞任。

南部分署副分署長：由北部分署副分署長蔡勝利調任。

北部分署副分署長：由北部分署主任秘書李思賢陞任。

北部分署主任秘書：由第三巡防區指揮部主任鄭騰詳調任。

第三巡防區指揮部主任：由第七岸巡隊隊長林乾瓊陞任。

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