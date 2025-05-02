對等關稅特別條例草案付委審查　卓榮泰：兩院合作速度才能更快

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院會今（2日）處理報告事項時，將行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案交付經濟、財政委員會審查，最快下週就可開始進行審議。行政院長卓榮泰說，非常感謝委員、大院，一定要行政立法兩院一起合作，速度才能更快。

因應美國對等關稅，行政院在4月24日的院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，提案規模達新台幣4100億元，用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電、勞健保等，草案送往立法院審議。

立法院程序委員會日前將「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案及114年總預算解凍案排入2日院會議程，今天立法院會處理報告事項時，將特別條例草案交付經濟、財政委員會審查。

民進黨立委蘇巧慧說，今天特別條例已經順利排入議程，最順利的話，下周就可以進入各委員會審議。她喊話，現在還差最後一關，很希望民眾黨團也可以和國民黨團一樣，簽出不覆議，特別條例就能加速審查。

行政院長卓榮泰說，非常感謝委員、大院，剛剛坐在位子上聽到韓院長唸出條例，現場大家都支持沒有任何異議，他感到非常欣慰，一定要行政立法兩院一起合作，速度才能更快。