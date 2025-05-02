郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　卓揆不認同：會找他談一談

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

五一勞動節上百名台電員工包圍經濟部抗議能源政策，同一時間在立法院備詢的經濟部長郭智輝談到此事時，竟動怒嗆「他看不下去他可以離開啊」，引發外界爭議。對此，藍委林思銘今（2日）質詢時詢問，郭智輝嚴重失言，是否為此下台？行政院長卓榮泰回應，會找郭智輝來談一談，這個談話已經引起社會討論、更引起勞工朋友心中不快，站在政府一體的立場，應該表達對勞工更多關懷。

經濟部長郭智輝昨在立法院備詢，國民黨立委羅廷瑋質詢台電員工抗議一事，郭智輝回應「台電虧錢有很多原因，不能講是因為能源政策，他是專家嗎？」甚至語出驚人嗆說「他看不下去，坦白講，他可以離開啊！」引發外界爭議。

林思銘今質詢時詢問，昨天是勞動節，核電即將歸零，台電很多員工昨天去經濟部抗議能源政策，郭智輝卻公開說看不下去可以離開。這樣的談話、態度如此傲慢，根本已經不適任，應該下台，到底是失言還是態度傲慢？

卓榮泰回應，以個人的立場來說，勞工是國家最珍貴資產，國家的生產力、經濟發展，勞工都是最主要原動力，昨天也特別表達敬意，不只是全國勞工，更何況是國營事業的夥伴，是支撐政府工作的重要一環，是一家人的感覺。

卓榮泰強調，郭智輝部長應該多一些關懷，他應該儘快跟國營事業勞工夥伴表達經濟部更多的關懷，很多部會都有國營事業單位，都應該透過這個事件重申政府立場，跟所有勞工站在一起。

林思銘追問，郭智輝是閣員，願不願意先為失言對國人、對台電員工道歉？卓揆回應，會找郭智輝來談一談，這個談話已經引起社會討論、更引起勞工朋友心中不快，站在政府一體的立場，應該表達對勞工更多關懷。

對於卓榮泰回應，林思銘表示，謝謝，對院長今天態度予以肯定，但郭部長多次失言、已經不適任，不只應盡速下台也要為這次事件道歉。