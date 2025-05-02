罷免吳思瑤領銜人退出　朱立倫轟綠恐嚇：司法不公到非常可惡

▲朱立倫到永春市場宣講。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉發聲明表示，即刻起退出領銜人身分。國民黨主席朱立倫今（2日）受訪表示，民進黨透過恐嚇、政治壓力等營造寒蟬效應，大家可以看到台灣民主敗壞到這個程度，司法不公到這個程度，真的是非常可惡。

張克晉4月30日的手寫聲明書，表示即刻起退出領銜人身分，直言無止境的抗衡只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉，因此他願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力。

朱立倫上午前往台北市永春市場宣講，會後受訪被問及罷免吳思瑤團體逢巨變。朱立倫表示，民進黨透過司法政治壓力不是只對士林北投，而是對全台各地，把領銜人司法對待、收押，或著是恐嚇壓力，造成很多困難。

朱也喊話，相信最後反彈的力量，民進黨擋不住人民的力量，用這樣的方式對付在野黨、對付罷綠團體，最後反彈的是全體國民。民進黨罷藍開順風車，每個選區都要過關，這就是民進黨，台灣民主敗壞，司法不公到這程度很可惡。

朱立倫呼籲，大家都希望可以看到家和萬事興，但現在看到兩岸兵凶戰危，美債等等問題，如果大罷免，台灣就垮掉了，但賴清德不顧兩岸也不顧美債關稅大風暴，執意要搞大罷免，只是想到一人之私一黨之私，他若要讓台灣分裂就繼續幹吧，人民的反撲會撲向賴清德，要賴清德下台。

