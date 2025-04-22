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快訊／隨大甲媽回鑾卻失蹤13天　家人報案急尋中年戽斗男

▲彰化溪州鄉林男跟隨大甲媽失聯至今13天。（圖／黃盛祿提供）

▲彰化溪州鄉林男跟隨大甲媽失聯至今13天。（圖／前議員黃盛祿提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年大甲鎮瀾宮媽祖繞境，4月10日回鑾時行經溪州鄉，一名林姓中年男子，當天騎著單車跟隨進香隊伍一路往北前進，家人到了晚上仍苦等不到人，焦急的四處尋找，只好報警並在網路公布他的照片協尋，溪州分駐所也通知台中警方協尋，至今失蹤13天，家人心急如焚，四處奔走尋找，期盼能早日返家團圓。

林男身高約165公分，性格較為內向怕生，不善與人交流。外貌上，他臉部有明顯的戽斗特徵，失蹤當天身穿深藍色長袖上衣，騎著一輛銀色腳踏車。更令人擔憂的是，林男身上並未攜帶手機及現金等物品，這讓家人更加擔心他在外面的安危。

前彰化縣議員黃盛祿表示，林先生是溪州鄉民，平日在舊眉村聖安宮當志工，幫忙掃地、敬茶等工作，4月10日大甲媽祖回鑾行經溪州，林男跟著大甲媽信眾前進因而失蹤至今13天，家人及村民都很擔心。

由於林男當天是騎著單車跟隨進香隊伍一路往北前進，溪州分駐所也通知台中警方協助協尋。林男家人也曾前往大甲鎮瀾宮附近尋找，希望能找到一絲線索，但卻一無所獲，這讓他們更加憂慮林男目前的狀況。

黃盛祿疾呼廣大民眾，若有人發現林男的身影，請務必伸出援手，好心將他攔下，並帶他前往附近的警局，讓他能早日平安回家，與家人團聚。

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