獨／東海女大生過馬路遭客運「二度輾壓」慘死　不算殺人理由曝

▲東海女大生遭巨業客運輾死案，中檢今日以過失致死起訴施男，說明非涉殺人罪理由。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

東海大學林姓女大生去年9月與學姊出門逛街，結果遭一輛巨業客運撞輾死亡。林女家屬質疑，施姓駕駛二度撞輾，涉及殺人。中檢今偵結僅依過失致死起訴施，認定施當下只能看得到林女手在車輪後方，角度無以見得林女頭部位置，施所稱是為了「盡量閃過」並非無據，但是施有過失致死前科，檢方依過失致死罪將他起訴，並請求法官從重量刑。

去年9月22日21時13分，當下天氣微雨、尚有照明，施男駕駛巨業客運公車沿中區綠川東街直行，在中山路口時左轉，車頭撞擊正在穿越馬路的的林姓女大生與王姓學姐，施男發現後下車查看，發現王女坐在公車右前車頭，林女左手露出在右前車輪後側，施男稱為了避免輾壓林女，才又上車往前微微開，王女發現林女又被壓到，大呼停車，並指揮施男退後停車，結果輪胎又壓中林女的頭胸部。

▲▼施姓駕駛（下）在林女告別式時有出席。（圖／記者許權毅攝）



檢方訊問倖存王姓女大生後認定，施男撞擊2人後，隨即停車，王女坐在公車右前方地上，頭往下才能看見車底，如果是站著，必須要退到人行道才能看見。依此，施男下車查看時，只有短暫探看，也沒有蹲下、趴地查看車底，又確實林女手臂當時在車輪後方，辯稱為避免進一步傷害，才往前開，並非全然無據。

檢方指出，難以認定施男撞擊後下車查看，又再度往前駕駛的行為，是要故意輾死林女，並不構成殺人罪。檢方認定，施男因駕駛公車有業務上過失致死前科，仍不思警惕，小心駕駛，導致本案林女死亡、王女受傷，林女家人承受天人永隔之苦，除依過失致死罪嫌將他起訴，並建請法院從重量刑。

▲東海女大生案以過失致死偵結。（圖／ETtoday資料照）