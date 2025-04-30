獨／台中3死悲劇...獨子扛家疑遭「詐乾」積蓄　照顧病父母崩潰

▲台中北屯傳出3死命案，鄭男疑因照顧病父母、遭詐騙情緒崩潰。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區一棟社區大樓今傳出鄭姓一家三口陳屍命案。據了解，45歲鄭男與父母同住，鄭男卻在近日寄遺書給阿姨林女，加上長照中心發現鄭父2天未洗腎，正巧同時前往，經鎖匠破門，才發現噩耗。鄭男獨自扛家，父母均生病，更疑似遭詐騙，經濟、情緒壓力相當大。

經了解，鄭父（75歲）為洗腎患者，固定需到醫院洗腎，鄭母（69歲）長期坐輪椅，行動較為不便。鄭男是某公司幹部階級，但一人得照顧爸媽，又是家中唯一經濟支柱，曾吐露已經承擔不起重擔。

更令人氣憤的是，有親近鄭家的鄰居說，鄭男疑似近期遇到詐騙集團，被假投資或類似手法詐騙積蓄，更是讓鄭男心情降至谷底，加上還有房貸，也讓他難以承受。對此，警方說並未接獲過鄭男報案紀錄，是否有此情再進一步了解。

▲▼鑑識小組今日下午進入現場勘驗。（圖／記者許權毅攝）

今日中午，鄭父的長照機構通報警方，已經2天未見到鄭父到院洗腎，擔心有異狀，警方抵達鄭家後，發現一名林女正好在門外，正是鄭男的阿姨，因為收到外甥書信，察覺不對勁到場，在警方陪同下讓鎖匠破門，驚見3人倒臥床上，均已明顯死亡。

據了解，鄭男一家不是當地需關懷戶，但經濟情況無法辦理後事，親友也無力協助幫忙，禮儀社將以救助戶幫忙，當地里長、住戶，正積極籌措款項，協助鄭家辦理後事。

第五警分局鑑識小組在下午3時許進入現場勘驗，全案初步已經排除外力介入可能性，確切死因將由檢警相驗釐清。

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