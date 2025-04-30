暖心回饋醫療恩情　黃修芬捐百萬助榕華會行善濟弱

▲黃修芬（右）感念院方細心照護，捐贈100萬元支持榕華慈善基金會行善助人，院長鄭雅敏（左）代表致贈感謝狀。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

默默行善近半世紀的「榕華慈善基金會」，近日獲旅居瑞士的黃修芬女士慷慨捐贈新台幣100萬元，以實際行動回饋社會、幫助弱勢，郭綜合醫院院長鄭雅敏代表頒發感謝狀，感謝黃女士的善心義舉，也再次肯定榕華會長年耕耘公益、溫暖社會的精神。

黃修芬女士2021年回國探親時，因腹部腫瘤求診於鄭雅敏院長門下，在鄭院長細心診療與耐心解說下，成功完成手術。她盛讚鄭院長「仁心仁術」，不僅醫術高明，對病人更是無微不至，讓她在療癒過程中身心皆感受到極大安慰與鼓勵。

黃修芬出生於台南，留學後旅居瑞士多年，這次回台治療的經歷讓她深刻體會到台灣醫療的用心與溫度，也激起她回饋社會的想法。在鄭院長的引介下，她選擇捐助郭綜合醫院榕華慈善基金會，期盼善款能用於幫助貧困病患與照顧弱勢族群。

榕華慈善基金會創立於民國65年，源自一群離開郭綜合醫院的醫師與員工返院聚會的情誼。創辦人郭國銓與夫人林欣欣為延續這份親情，請丈母娘命名為「榕華會」，象徵醫療人員如榕樹分枝般散佈各地，卻心繫故鄉、代代相傳。

數十年來，基金會持續濟助弱勢病患、贈送生活物資給孤兒院與救濟院，實踐「人溺己溺、人飢己飢」的精神。後來更擴大組織規模，成立「財團法人台南市私立榕華社會福利慈善事業基金會」，由郭林欣欣董事長與郭宗正總裁先後接任，推動關懷五大弱勢族群、協助急難救助等公益行動。

鄭雅敏院長感性表示，醫療不只是治療疾病，更是關照人心；榕華會凝聚社會愛心、讓善意流動，未來也將秉持初衷，繼續守護需要幫助的人。