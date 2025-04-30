奇蹟！69歲廖爺爺脫離呼吸器　雲基照護團為患者創新生

▲廖爺爺轉入雲林基督教醫院後，在專業照護團隊積極訓練下脫離呼吸器在順利下床行走邁出關鍵一步，令家屬與醫療團隊都十分振奮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「能夠走路，對我來說比什麼都重要！」69歲廖爺爺，罹患重症肺炎後長期仰賴呼吸器，在北部醫院接受氣切與治療，病情一度陷入瓶頸。返鄉轉入雲林基督教醫院後，在專業照護團隊積極訓練下脫離呼吸器在順利下床行走邁出關鍵一步，令家屬與醫療團隊都十分振奮。今（30）日為廖爺爺慶生舉辦感恩重生會。

廖爺爺去年因感冒併發重症肺炎（ARDS）入住北部醫學中心加護病房，並接受氣管插管治療。雖病況穩定後轉入亞急性呼吸照護單位持續訓練，但在無法順利脫離呼吸器、且病房政策限制無法進行積極的下床復健訓練，復原進展緩慢。面對長期臥床與重複住院的壓力，廖爺爺與家屬決定回到熟悉的家鄉，轉入雲基尋求後續照護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林基督教醫院今日為廖爺爺慶生舉辦感恩重生會。（圖／記者游瓊華翻攝）

3月底入院後，由胸腔內科主任李志政醫師與呼吸治療、護理、營養及復健等跨領域團隊共同為其制定個別化照護計畫。從調整呼吸訓練模式、穩定血氧需求、肺功能與肌力進行密集訓練，同步進行營養補充與日常復健，協助強化行動能力。歷經三週努力，廖爺爺已能耐受每日長達12小時脫離呼吸器，並在物理治療師與助行器協助下，終於擺脫長時間臥床的限制，順利下床行走，病人與家屬皆感動不已。

廖爺爺感性地說「謝謝雲基，我現在真的覺得走一步都是希望！」這一小步，對他來說是人生的重大突破；對團隊而言，更是用專業與關懷共同打造的康復奇蹟。雲基李志政醫師指出，脫離呼吸器並非單一治療所能完成，需同時滿足肺功能、自咳能力、營養狀況及肌力條件。「目前廖爺爺復原良好，已順利脫離呼吸器且能夠下床行走，成功脫離呼吸器，入住本院護理之家。」

雲基呼吸照護病房長期推動整合性照護模式，透過團隊間密切合作與家屬支持，可大幅提升病人恢復動能與照護品質。「我們的任務不是替病人做選擇，而是陪著他一起走向自主呼吸、自主生活的未來。」長期依賴呼吸器若未及時脫離，恐增加肺部感染與肌肉萎縮風險。李醫師提醒，家屬應積極與醫療團隊溝通，了解脫機條件與訓練機會，為病人爭取更完整的康復支持。

雲林基督教醫院院長鄭清源表示，廖爺爺的成功案例充分展現了跨團隊合作的力量，除勉勵院內各專業團隊持續秉持以病人為中心的精神，共同為更多呼吸照護的病人帶來希望，讓他們也能夠像廖爺爺一樣，重新找回自主呼吸與行動的能力。雲林基督教醫院亦以整合式團隊照護，幫助更多病人走出呼吸依賴、邁向健康人生。

▲雲林基督教醫院說明，目前廖爺爺復原良好，已順利脫離呼吸器且能夠下床行走，成功脫離呼吸器，入住本院護理之家。（圖／記者游瓊華翻攝）