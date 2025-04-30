鐵工廠頻傳槍聲真相曝！工人下班改造槍枝還試射　警攻堅逮人

記者林東良／台南報導

台南市一名52歲李姓工人，把工作鐵工廠當成兵工廠，利用報廢鋼管、螺絲等材料非法製作鋼管槍，還在工廠外試射，台南市刑警大隊接獲通報後，持搜索票執行攻堅查緝，當場查獲火藥動力鋼管槍1把與一批改槍工具，全案依槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南刑警大隊偵三隊查獲一名鐵工非法改造鋼管槍，當場起出整批改槍工具與火藥動力槍械。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警刑警隊偵三隊日前獲報，指某工廠空地疑有槍響，專案小組立即展開調查，鎖定52歲李姓男子為嫌疑人，持台南地院核發的搜索票前往查緝，果然於廠內查獲鋼管槍1把、虎鉗、砂輪機等整批改造工具，現場證據確鑿。

據警方調查，李男從事鐵工工作多年，自學改造槍械技術，透過網路蒐集資料，以廢棄鋼管、螺絲等零件改造自製槍枝。經初步鑑驗，該鋼管槍為火藥動力槍械，槍管貫通、結構完整，具有高度殺傷力，與日本前首相安倍晉三遭槍擊案中所用槍枝結構相似，現已送刑事局進一步鑑驗。

警方指出，李嫌選擇在下班後於宿舍及工廠秘密處改槍，避開同事注意，槍枝組裝完成後還進行試射。為規避查緝，他將槍枝零件分拆藏放，但最終仍被警方精準鎖定，將人贓俱獲，公司負責人得知後震驚不已，直呼難以置信。

台南市刑警大隊大隊長李宏倫強調，非法槍械流入社會恐造成嚴重治安威脅，警方持續落實「槍械零容忍」政策，全力掃蕩非法槍彈，呼籲民眾切勿以身試法。警方也提醒，依據《槍砲彈藥刀械管制條例》，未經許可持有或改造槍械，最重可判處5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。