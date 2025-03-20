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酒測48次騎士挨罰1.5萬元　怪警違法辯「天冷吹風臉也會泛紅」

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿強（化名）前年11月間騎車行經台北市長春路與林森北路路口，因臉色潮紅、行車不穩被警員攔查，酒測測了48次才完成，測得吐氣酒精濃度值達0.19㎎/L，因而挨罰1.5萬元。阿強提出行政訴訟並辯稱自己是因為天氣太冷，加上安全帽沒有面罩，才會臉色泛紅，並反過來質疑警員取締程序違法，但沒有獲得台北高等行政法院法官採信，日前被裁定駁回。

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲阿強被抓包酒駕，卻反過來質疑警員取締程序違法。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強2023年11月間騎車行經台北市長春路與林森北路路口時，被2名執行勤務的警員發現有臉色潮紅、行車不穩的情況，因而被攔停稽查，經酒測測得吐氣酒精濃度值達0.19㎎/L，事後受到裁罰1.5萬元，記違規點數5點，還要參加道路交通安全講習。

阿強不滿挨罰決定提出行政訴訟，他辯稱，當時自己正在停等紅燈，行車狀況是正常的，警員卻突然攔查說要酒測，現場也沒有設置攔查站，還說他看起來臉紅紅的像喝醉了，但沒說涉及什麼違規行為，當時天氣很冷，加上安全帽沒有面罩，臉色泛紅很正常，警員只因為看他臉紅就攔停稽查，顯然不合理，懷疑取締程序違法。

不過，警員證稱，當時他和同事騎乘警用機車執行勤務，行經事發路口時，看見阿強是沿著林森北路由北往南方向行駛，而且臉色發紅、面有倦容、騎乘不穩，才會迴轉上前攔查，攔停之後又發現阿強身上散發酒味，於是當場進行酒測，測到第48次才完成，測得的吐氣酒精濃度值達0.19㎎/L。

台北高等行政法院法官認為，警員的證詞與先前提出的交通違規事件答辯表內容前後一致，採證光碟中也清楚記錄警員在攔停阿強之後，立刻便說明攔查原因，攔停稽查程序並無違法。

法官接著表示，警員與阿強互不相識，也沒有嫌隙，描述過程亦符合警員執行勤務的常情，因此認定警員的敘述是真實可採信的，最終裁定駁回阿強的告訴，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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