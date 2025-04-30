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男拒幫愛犬打疫苗挨罰3萬　執行署找上門...他乖乖分期繳納

▲苗栗縣風姓男子未幫愛犬注射狂犬病疫苗挨罰又拒繳，縣府移送強制執行後才乖乖繳納。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣風姓男子未幫愛犬注射狂犬病疫苗挨罰又拒繳，縣府移送強制執行後才乖乖繳納。圖為苗栗縣動物防疫所外觀。（圖／張俊義提供）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名風姓男子居家飼養家犬卻未依規定注射狂犬病疫苗，動物防疫所勸導無效裁罰3萬，風男訴願敗訴卻拒繳，動防所依法移送法務部新竹執行分署強制執行。風姓男子至此才乖乖繳罰款，官方也同意分10期繳納，躲過家產被法院拍賣命運。苗栗縣動物防疫所長張俊義今（30日）表示，此案例相當罕見，呼籲飼主依法注射相關疫苗，保護毛小孩和民眾健康安全。

新竹執行分署今天指出，苗栗縣一名風姓男子因飼養犬隻的狂犬病疫苗超過1年未補強注射，經輔導後仍未於期限內完成，經苗栗縣政府依規定裁罰3萬元，風姓男子不服提起訴願，被駁回後仍未繳納，苗栗縣政府遂移送新竹分署強制執行；新竹分署立案審查後發出傳喚書，風姓男子自行到案、並向新竹分署申請每月繳納3000元，以免遭後續的強制執行。

苗栗縣動物防疫所長張俊義說，風姓男子飼養2隻愛犬，不知何故有1隻遲未完成狂犬病疫苗注射，去年經中央防檢署勾稽查出超過1年未補強注射，要求苗栗盡速處理。張俊義表示，期間先寄發勸導單給風男，等候2星期未獲回應，再通知風男到動防所陳述意見，風男依舊故我。

▲苗栗縣風姓男子未幫愛犬注射狂犬病疫苗挨罰又拒繳，縣府移送強制執行後才乖乖繳納。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲示意圖，與本新聞無關：苗栗縣風姓男子未幫愛犬注射狂犬病疫苗挨罰又拒繳，縣府移送強制執行後才乖乖繳納。（圖／執行署新竹分署提供）

張俊義說，最終依法對風男裁罰3萬元罰款，但風男向法院提起訴願，敗訴後又拒絕繳納罰款，才移送法務部強制執行，成為該所罕見的案例。他說，民眾持有出生滿3個月的犬貓，依法必須每年進行1次動物狂犬病疫苗預防注射，若未定期施打疫苗，經查獲可處新臺幣3萬元至15萬元罰鍰。

▲苗栗縣風姓男子未幫愛犬注射狂犬病疫苗挨罰又拒繳，縣府移送強制執行後才乖乖繳納。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣風姓男子未幫愛犬注射狂犬病疫苗挨罰又拒繳，縣府移送強制執行後才乖乖繳納。圖為苗栗縣動物防疫所外觀。（圖／張俊義提供）

至於風姓男子辯稱，未注射疫苗的狗狗已因意外死亡，他不知犬隻死亡也需除戶；張俊義強調，當初登門稽查時，違規未注射的犬隻還健在，當時也告知有免費巡邏注射站和到府注射，都遭風男拒絕，最終才依法強制執行。

新竹分署呼籲，家中有飼養犬貓的民眾，每年都必須施打狂犬病疫苗，建議適時補強其他傳染病疫苗，才能為毛孩打造堅固的健康堡壘，相關單位亦會發送通知簡訊，如有接獲，可向主管機關查證，切莫直接當作詐騙簡訊刪除，以免受罰。

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