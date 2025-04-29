▲高雄男家門外遭放鞭炮縱火，警2小時火速逮8人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營區海平路上一處民宅前27日深夜發生火警，一輛機車遭縱火燃燒，所幸火勢並未造成人員傷亡。警方追查發現，遭燒毀的機車車主孫子25歲張男在外欠賭債逾70萬，才遭人找上丟鞭炮討錢，後續擴大監視器，2小時內將涉案8人全數查緝到案。

經調查，25歲張男在外欠賭債逾70萬元，大部分在外居住，偶爾返回高雄住家。27日深夜11點多，30歲彭男與朋友7人找上門討債，推倒停放在外的機車並丟擲鞭炮，不慎引燃機車造成火警。

▲25歲男欠賭債害阿嬤機車被燒毀，討債8人組「門口放鞭炮」慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

彭男等人發現起火後一哄而散，所幸現場無人受傷及其他財損，張男的阿嬤也就是機車車主65歲王女則報案。經員警擴大調閱監視器，即時鎖定涉案人車，於2小時內查獲彭男等8人到案，詢問後依刑法公共危險等罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

警方強調，針對任何危害公共安全的惡性犯罪，必將依法嚴辦，絕不寬貸。縱火行為不僅嚴重威脅市民生命財產安全，更破壞社會秩序與安寧，警方將持續展現守護民眾安全的堅定決心，讓不法之徒無所遁形。