《秘密會議》演真的！義大利樞機主教有前科　宣布退出教宗選舉

圖文／鏡週刊

在電影《秘密會議》（Conclave）中，由雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）飾演的樞機團院長負責主持祕密會議，以選出新任教宗，卻在選舉過程中意外發現部分樞機主教過往的醜聞和祕密，使他不得不勸戒那些有爭議的樞機主教退出選舉，以維護教會的公信力與神聖性，如今電影情節正真實上演。

教宗方濟各（Pope Francis）辭世後，選出新任教宗的秘密會議將於5月7日展開，但義大利樞機主教喬凡貝丘（Giovanni Angelo Becciu）過去因捲入金融犯罪被判刑，29日聲明宣布退出選舉。

CNN報導，現年76歲的貝丘符合80歲以下、具備投票資格的樞機條件，但他2022年捲入梵蒂岡重大財務醜聞，方濟各下令他辭去「樞機主教的權利與特權」，但仍保有「樞機」頭銜。去年，梵蒂岡刑事法庭判處他侵吞公款、詐欺罪成立，須服刑5年半，成為史上首名在梵蒂岡被定罪的樞機主教。

方濟各21日離世後，貝丘一度提出上訴，主張自己仍有資格參與祕密會議，堅稱「沒有明確要求排除我參與，也未要求我書面放棄」，但一周後聲明宣布正式退出，「我決定服從教宗方濟各的意志，不參加祕密會議，一如以往地順從，同時仍堅信自己的清白。」

▲ 電影《秘密會議》由雷夫范恩斯主演，隨著教宗方濟各過世，電影掀起話題。（翻攝IMDb）

貝丘過去曾是教廷內權力極大的核心人物，曾任梵蒂岡國務院「總務」（Sostituto）一職，相當於教宗幕僚長，不僅能隨時晉見教宗，也掌握教廷行政運作的重要決策權，後來轉任管理列聖事務的部門，但財務醜聞爆發後仕途急轉直下。目前上訴程序在進行，貝丘仍獲准住在梵蒂岡公寓，等待最終判決。

梵蒂岡日前宣布，新任教宗選舉將於5月7日在西斯汀小堂（Sistine Chapel）舉行，目前約有190名樞機主教出席會議，其中約有100名80歲以下樞機主教具有投票資格。西斯汀小堂現已關閉，也啟動現代化的防竊聽設備，確保選舉過程保密。全球逾14億天主教徒都密切關注，誰將成為第267任教宗。

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