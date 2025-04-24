真大港開唱？高雄最美天棚淪「行動KTV」　網虧：五音不全還破音

記者賴文萱／高雄報導

高雄新車站廣場去年底風光啟用，被行政院長卓榮泰稱為「全台最美、最宏偉的車站」，不料，昨日晚間8點多竟有民眾自備卡拉OK設備高聲歡唱，引發擾民疑慮，部分路過民眾表示音量過大、影響安寧。影片Po上網後也引發討論，高雄市議員張博洋表示「Chill過頭了吧？」，也有網友留言酸「真大港開唱？」

▲高雄最美天棚淪「行動KTV」，有民眾高聲歡唱影響周遭安寧。（圖／記者賴文萱翻攝）

昨日晚間有民眾在高雄車站天棚區（綠之丘）北側涼亭直擊，有民眾使用自攜式擴音設備高聲歡唱，聲音傳遍周遭，遭人錄影投訴「有人在天棚唱卡拉ok，還破音五音不全」。張博洋無奈表示，雖然某程度上可看出該處空間確實具備吸引人潮、供民眾休憩使用的潛力，但休憩到當成自家卡拉OK舞台，就太chill了。

▲▼高雄最美天棚淪「行動KTV」！五音不全引民怨。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，並未接獲相關報案，經查本案發生於23日晚間8點多，經檢視該民於天棚區使用自攜式擴音設備唱歌，有妨害安寧情事，本分局蒐證完備後，如有製造噪音影響民眾安寧情形，依違反社會秩序維護法第72條第3款移請裁罰，可處6000元以下罰鍰。

警方表示，將持續加強巡視天棚區域，並配合工務局、環保局實施聯合稽查取締，如製造擾人噪音致影響他人生活品質，將依規定開罰。

事實上，近期也有民眾寫信陳情，在天棚發現有廢棄的嬰兒床，無人處理，但市府跟台鐵卻互踢皮球，將近一個月無單位出面處理。張博洋表示，此次事件也再度突顯管理上的模糊地帶，天棚景觀設施究竟屬於車站範圍還是公園範疇，若類似的情況持續，到底該由誰來管理，依據什麼樣的規範？

張博洋強調，對於民眾自備音響高歌等行為，若涉及噪音擾民、音量過大，主管機關應設立明確規範與罰則，並積極宣導、適時勸導，避免類似情形重演，影響公共空間的使用品質。