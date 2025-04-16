桃機偏遠崗哨沒廁所！保全怨守國門「長期憋尿」盼高層別再敷衍

▲桃園機場保全人員抱怨，桃機位於機場管制區偏遠崗哨，因無廁所導致保全執勤時需長時間憋尿，圖為北三崗哨。（圖／民眾提供）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場有基層保全人員投訴，位於機場管制區內界圍區的南五崗哨與北三崗哨，連最基本的如廁設施都沒有，保全人員執勤被迫長時間憋尿，抱怨「我們是在守國門，不是被關哨的囚犯」；桃園機場公司指出，將盤點空側人員需求，與承攬廠商共商調整辦法，以完善人員工作環境。保全公司也回應，公司已制定規定，要求巡邏車每小時巡邏至崗亭時換崗，以便於值班人員輪流休息及處理生理需求，如遇突發臨時情況時立即撥打公務電話，將立即派遣巡邏車前往換哨。

桃園機場保全公司有基層保全投訴指稱，堂堂國門、全台最大國際機場之一的桃園國際機場，居然讓第一線保全人員長年在「無廁所」情況下執勤，南五崗哨與北三崗哨位於機場管制區內界圍區，卻連最基本的如廁設施都沒有，保全人員被迫長時間憋尿，嚴重危害身體健康，此問題已經持續多年，保全人員多次向保全公司及桃園機場公司反映，但高層卻一再敷衍，「會改善」、「正在研議」，實際上完全無作為。

不願具名的保全憤怒提及「我們是人不是機器，連最基本的上廁所都被剝奪，到底把我們當什麼看，我們是在守國門，不是被關哨的囚犯」，尤其在高溫曝曬、長時間站哨情況下，沒有廁所不只是「不方便」，根本是慢性虐待，機場公司高層會站在崗哨連12小時試看看嗎？對維護機場週邊安全工作人員是「折騰」，工作效率必大打折扣，根本是第三世界落後國家才會發生的事。

桃機公司今天表示，針對本事件反應執勤人員如廁需求問題，機場公司將盤點空側人員需求，與承攬廠商共商調整辦法，以完善人員工作環境。

▲桃園機場保全人員投訴，管制區內偏遠崗哨如南五崗哨，因無廁所導致保全執勤時需長時間憋尿。（圖／民眾提供）

桃機保全公司也在第一時間回應，針對媒體接受基層保全人員投訴反映機場承攬機場空側環場道圍籬駐衛保全之值班崗亭內設施老舊且缺乏廁所，包括南五崗、北三崗等二處，公司十分重視相關情形，並已採取應對措施以緩解。

保全公司強調，本公司已制定規定，要求巡邏車每小時巡邏至崗亭時進行換崗，以便於值班人員輪流休息及處理生理需求；如遇突發臨時情況時立即撥打值班公務電話也亦同，立即派遣巡邏車前往換哨，希望此方式能在設施改善前，因設施不足所帶來的不便問題得以改善。未來將提供建議規劃崗亭內部設施改善意見，以提升員工福利及工作效率，本公司將持續努力，以確保員工提供優質服務。