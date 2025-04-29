快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

▲周四起雨區擴大。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署預報員張承傳表示，周四至周六水氣增多，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部有局部短暫雷陣雨。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

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張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今各地多雲到晴，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨；東北季風影響，早晚較涼，北部、東北部低溫約19、20度，其他地區21至23度，北部、東半部高溫約26至28度，其他地區為29至31度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，周三東北季風減弱，北部高溫回升到30-32度，降雨較零星，午後西半部山區有局部短暫陣雨；周四至周六水氣較增多，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部有局部短暫雷陣雨。

張承傳提到，周日鋒面接近，下周一鋒面通過，北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部有局部短暫雷陣雨；其中在下周一，中部也有局部短暫陣雨或雷雨。