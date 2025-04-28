自由學區取消家長反彈　台南藍軍要求配套措施滾動式檢討

▲台南市議會28日前進行「因應少子化台南市取消自由學區」專案報告，市議會國民黨團要求教育局重新劃分學區、訂定廢校及併校標準，推出過渡期配套措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會28日前進行「因應少子化台南市取消自由學區」專案報告，市議會國民黨團日表示，家長抱怨電話如潮湧，不解為何取消自由學區，擔憂未來孩子無法就讀原本規劃的學校。

教育局則回應，將落實就近入學學區精神。國民黨團呼籲教育局重新劃分學區、訂定廢校及併校標準，推出過渡期配套措施，並鼓勵學校發展多元特色，讓家長與學校安心，並儘速訂定「台南市併廢校自治條例」，真正保障學生受教權。



台南市議會國民黨團發言人蔡育輝指出，少子化已是國安問題，不少大專院校因而廢校，台南市也需改變長期施行的自由學區制。蔡育輝強調，制度變革難免讓家長難以適應，但必須正視，並呼籲教育局儘速訂定「台南市併廢校自治條例」。



蔡育輝進一步指出，依據資料，目前全校學生數5人以下的台南市學校有31所、30人以下有13所、50人以下則有25所，學生競爭力與受教權令人擔憂。小校合併能整合資源、提升教育品質、集中管理降低行政成本，同時擴大學生規模以增強競爭力。不過，蔡育輝也坦言，小校合併存在學生適應問題、校園文化變遷、師資調整與交通不便等挑戰，需謹慎因應。

蔡宗豪也表示，取消自由學區影響重大，過渡期配套、弱勢學生保障、學區資源整合都須妥善規劃，避免造成更大民怨。



尤榮智指出，過去台南縣60人以下併校、40人以下廢校，現今六甲林鳳國小學生僅89人、官田嘉南國小僅48人，鄉親十分關心未來是否會被併校或廢校，要求教育局訂定明確標準並及早公佈。



林美燕表示，家長早已習慣自由學區，突如其來的政策改變令家長及學校皆感憂心，要求教育局加速訂定過渡期配套，並採滾動式檢討，以安民心。



王家貞則指出，自由學區使博愛國小成為特色學校，取消後恐將造成「大者恆大、小者消失」的殘酷局面，呼籲政策須兼顧長遠發展與地方實情，尤其山區小校問題更需妥善處理。



方一峰批評，今年1月中才宣佈取消166所學校自由學區，3月就要新生報到，導致家長無所適從。他舉七股篤加、竹橋國小、西港松林國小為例，強調特色辦學成果不應因制度調整而受損。

台南市教育局指出，「114學年度取消自由入學回歸學區制度」專案報告，說明此次政策調整經歷兩年多研議，並非倉促決策。教育局強調，取消自由入學是因應少子化趨勢，落實法定學區制，未來將持續與各校討論，滾動式修正學區劃分，確保家長接送便利與學生就近入學的權益。



針對多位議員反映家長反彈聲浪，教育局表示，取消自由入學政策源自多次學區調整會議、學校提案及家長團體意見徵詢，經過深入分析近10年入學數據後，審慎決定。為降低影響，局方同步推出四項配套措施，包括現有學生不受影響、兄弟姊妹免遷戶、工作地就學及居住事實證明，就讀學校選擇更具彈性。統計顯示，114學年度新生報到順利，整體班級數變動幅度有限，約4%的家長已運用配套完成入學，反映政策調整發揮正面效益。



教育局指出，少子化是無可迴避的挑戰，南市透過回歸學區制，不僅能穩定各校生源、降低校際競爭與資源浪費，也有助掌握教學空間與師資配置，營造更佳的教育環境。未來將持續與各校檢討基本與共同學區劃分，適時擴大或設定共同學區，以兼顧家長接送便利、學校特色發展及學生就近安心學習的目標。