為1萬2談判台中18人街頭大亂鬥！驚見狼牙棒西瓜刀　1人重度昏迷

記者鄧木卿／台中報導

台中市賴姓男子積欠曾姓男子12000元未還，雙方約定今（27）日凌晨2點多談判，賴男並未出席，反而叫8名友人代替前往，曾男這方也找來10人助陣，但談不出結果，雙方便拿出預藏的狼牙棒、球棒、西瓜刀，就在街頭展開「古惑仔」大混戰，6人受傷送醫，地面全是鮮紅血跡，其中1人昏迷指數4，激烈的打鬥連車門都被砸爛，警方在2小時內逮捕18人，依法送辦。

▲▼大雅雙方人馬為1萬2債務發生18人街頭大混鬥。（圖／民眾提供，下同）

大雅警分局凌晨2點35分獲報，神林南路521號前有多人打架，立即派遣快打警力15人趕往，到場時已無鬥毆情事，地上躺著6名傷者，其中20歲楊姓男子重度昏迷，其餘5人意識清楚，生命跡象穩定，無生命危險。

經初步調查，賴男欠曾男12000元，賴男找8名友人、分乘2車代表前往談判，曾男則出動3車、10人，現場爆發口角後演變為肢體衝突，雙方各持狼牙棒、球棒、木棍、西瓜刀互毆、砸車，導致賴男這方4人受傷，曾男這方2人受傷。

警方立即調閱周邊監視器，鎖定涉案人員身分，案發後2小時即將18名涉案嫌犯全數緝捕到案，詢問後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送臺中地檢署偵辦，並持續釐清案情與涉案責任。

▲▼大雅發生18人街頭大混鬥，連車門都被砸爛，警方在2小時逮捕涉案18人。

▲▼打鬥現場驚見狼牙棒、西瓜刀，以及打斷的球棒。